Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

На выборах в Госдуму ДЭГ охватит половину регионов

Такой вид голосования предполагается использовать в регионах, уже имеющих опыт его применения
Юлия Малева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму могут организовать почти в половине регионов страны, рассказал близкий к администрации президента (АП) собеседник «Ведомостей». Главное требование – власти субъекта РФ должны быть уверены, что смогут качественно организовать ДЭГ, говорит он, поэтому желательно, чтобы такой опыт у них уже был. Об этом говорит и собеседник, близкий к организаторам ДЭГ.

Сейчас, по подсчетам «Ведомостей», ДЭГ апробировано в 41 регионе. О том, что технологию ДЭГ к выборам в Госдуму могут распространить на половину субъектов РФ, заявляла и глава ЦИК Элла Памфилова. «Я так полагаю, что, возможно, [количество регионов с опытом применения ДЭГ к 2026 г. увеличится] до 40–45, но это прогноз», – говорила она 18 декабря 2024 г. в интервью телеканалу «Россия 24».

Собеседник «Ведомостей», близкий к ЦИК, отмечает, что на думских выборах 2026 г. сохранится «примерно прежний уровень охвата территорий ДЭГ». «За последние годы существенно снизить препятствия для глобального продвижения ДЭГ не удалось», – отметил он.

ЦИК определился с «боевым крещением» новой ГАС «Выборы» перед думской кампанией

Политика / Демократия

Это право каждого региона – ходатайствовать о внедрении ДЭГ или нет, говорила Памфилова в 2025 г. Представители субъектов РФ взвешивают свои возможности, соизмеряют их с требованиями ЦИК (например, охват региона интернетом, стабильная работа портала «Госуслуги»), и после комиссия решает, стоит ли согласовывать заявку или нет.

Одновременно ДЭГ во всех регионах сможет применяться только после того, как каждый субъект РФ опробует его хотя бы раз, но до такой возможности еще «ой-ой как далеко», отметила Памфилова.

Количество субъектов, где может применяться ДЭГ, обусловлено несколькими факторами, включая стабильность интернет-соединения, кибербезопасность и готовность избирательных комиссий к информационному обеспечению ДЭГ, разъясняет электоральный юрист Гарегин Митин.

Сколько регионов уже опробовали ДЭГ

На встрече с президентом в 2024 г. Памфилова сообщила, что опыт применения ДЭГ есть у 37 регионов. На выборах 2025 г. четыре региона опробовали эту технологию впервые: Северная Осетия, Курганская, Магаданская и Самарская области. С 2019 по 2024 г. ДЭГ для многих избирателей уже стал привычным, говорила глава ЦИК: всего таким образом проголосовали 21,3 млн избирателей в 1790 кампаниях. По итогам региональных выборов 2025 г. глава комиссии на встрече с президентом подчеркнула: несмотря «на все сложности со связью из-за этих БПЛА», россияне подали рекордное количество заявок для голосования с помощью ДЭГ – на 24 региона пришлось более 1,7 млн заявлений, явка составила 90,5% от них.

«Хотя, конечно, для продвижения ДЭГ его можно было бы запустить в большем числе субъектов РФ. Но рядом стоят вопросы о доверии к такому голосованию и неудачный опыт усложнения для избирателей процедуры получения бумажного бюллетеня при ДЭГ (речь идет о голосовании в столице: там в 2024 г. для того, чтобы проголосовать традиционным образом, надо было заранее оставлять заявку)», – сказал он «Ведомостям».

При этом, как говорит близкий к АП источник «Ведомостей», есть пожелание «чрезмерно не перегонять» избирателей в онлайн. По его словам, явка в ДЭГ не должна быть больше 10% от общего числа избирателей в регионе.

ЦИК перед выборами в Госдуму оптимизирует работу регистра избирателей

Политика / Демократия

Заявленная явка будет выдержана естественным образом, полагает электоральный юрист Олег Захаров. В основном естественный рост явки в ДЭГ повышает долю оппозиционных голосов в нем, отметил он.

Регионы предостерегают от «бесконтрольного раскручивания» ДЭГ, поскольку его результаты волатильны, говорит Захаров. Например, в 2024 г. только в двух из семи случаев губернаторы смогли показать в ДЭГ результат лучше, чем «на земле», а в пяти случаях из семи электронный избиратель голосовал за власть «куда хуже, чем на земле», отмечает он.

В Курской области отрицательный разрыв голосов за Алексея Смирнова в ДЭГ и на участках достиг рекордных 17,6% (при этом на последних выборах в Госдуму в 2021 г. ДЭГ давал в Курске стабильный прирост и самой ЕР, и ее кандидатам). Из двух «передовиков ДЭГ» в 2024 г. только один – Андрей Турчак в Республике Алтай – показал в ДЭГ «стахановский результат» +15,9% (у второго, Георгия Филимонова, всего +3%), напомнил Захаров.

«Ведомости» направили запрос в ЦИК.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь