На выборах в Госдуму ДЭГ охватит половину регионов

На выборах в Госдуму ДЭГ охватит половину регионовТакой вид голосования предполагается использовать в регионах, уже имеющих опыт его применения
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму могут организовать почти в половине регионов страны, рассказал близкий к администрации президента (АП) собеседник «Ведомостей». Главное требование – власти субъекта РФ должны быть уверены, что смогут качественно организовать ДЭГ, говорит он, поэтому желательно, чтобы такой опыт у них уже был. Об этом говорит и собеседник, близкий к организаторам ДЭГ.
Сейчас, по подсчетам «Ведомостей», ДЭГ апробировано в 41 регионе. О том, что технологию ДЭГ к выборам в Госдуму могут распространить на половину субъектов РФ, заявляла и глава ЦИК Элла Памфилова. «Я так полагаю, что, возможно, [количество регионов с опытом применения ДЭГ к 2026 г. увеличится] до 40–45, но это прогноз», – говорила она 18 декабря 2024 г. в интервью телеканалу «Россия 24».
Собеседник «Ведомостей», близкий к ЦИК, отмечает, что на думских выборах 2026 г. сохранится «примерно прежний уровень охвата территорий ДЭГ». «За последние годы существенно снизить препятствия для глобального продвижения ДЭГ не удалось», – отметил он.
Это право каждого региона – ходатайствовать о внедрении ДЭГ или нет, говорила Памфилова в 2025 г. Представители субъектов РФ взвешивают свои возможности, соизмеряют их с требованиями ЦИК (например, охват региона интернетом, стабильная работа портала «Госуслуги»), и после комиссия решает, стоит ли согласовывать заявку или нет.
Одновременно ДЭГ во всех регионах сможет применяться только после того, как каждый субъект РФ опробует его хотя бы раз, но до такой возможности еще «ой-ой как далеко», отметила Памфилова.
Количество субъектов, где может применяться ДЭГ, обусловлено несколькими факторами, включая стабильность интернет-соединения, кибербезопасность и готовность избирательных комиссий к информационному обеспечению ДЭГ, разъясняет электоральный юрист Гарегин Митин.
Сколько регионов уже опробовали ДЭГ
«Хотя, конечно, для продвижения ДЭГ его можно было бы запустить в большем числе субъектов РФ. Но рядом стоят вопросы о доверии к такому голосованию и неудачный опыт усложнения для избирателей процедуры получения бумажного бюллетеня при ДЭГ (речь идет о голосовании в столице: там в 2024 г. для того, чтобы проголосовать традиционным образом, надо было заранее оставлять заявку)», – сказал он «Ведомостям».
При этом, как говорит близкий к АП источник «Ведомостей», есть пожелание «чрезмерно не перегонять» избирателей в онлайн. По его словам, явка в ДЭГ не должна быть больше 10% от общего числа избирателей в регионе.
Заявленная явка будет выдержана естественным образом, полагает электоральный юрист Олег Захаров. В основном естественный рост явки в ДЭГ повышает долю оппозиционных голосов в нем, отметил он.
Регионы предостерегают от «бесконтрольного раскручивания» ДЭГ, поскольку его результаты волатильны, говорит Захаров. Например, в 2024 г. только в двух из семи случаев губернаторы смогли показать в ДЭГ результат лучше, чем «на земле», а в пяти случаях из семи электронный избиратель голосовал за власть «куда хуже, чем на земле», отмечает он.
В Курской области отрицательный разрыв голосов за Алексея Смирнова в ДЭГ и на участках достиг рекордных 17,6% (при этом на последних выборах в Госдуму в 2021 г. ДЭГ давал в Курске стабильный прирост и самой ЕР, и ее кандидатам). Из двух «передовиков ДЭГ» в 2024 г. только один – Андрей Турчак в Республике Алтай – показал в ДЭГ «стахановский результат» +15,9% (у второго, Георгия Филимонова, всего +3%), напомнил Захаров.
«Ведомости» направили запрос в ЦИК.