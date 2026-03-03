На выборах в Госдуму ДЭГ охватит половину регионов

Сколько регионов уже опробовали ДЭГ

На встрече с президентом в 2024 г. Памфилова сообщила, что опыт применения ДЭГ есть у 37 регионов. На выборах 2025 г. четыре региона опробовали эту технологию впервые: Северная Осетия, Курганская, Магаданская и Самарская области. С 2019 по 2024 г. ДЭГ для многих избирателей уже стал привычным, говорила глава ЦИК: всего таким образом проголосовали 21,3 млн избирателей в 1790 кампаниях. По итогам региональных выборов 2025 г. глава комиссии на встрече с президентом подчеркнула: несмотря «на все сложности со связью из-за этих БПЛА», россияне подали рекордное количество заявок для голосования с помощью ДЭГ – на 24 региона пришлось более 1,7 млн заявлений, явка составила 90,5% от них.