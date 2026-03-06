«У каждого безумия есть граница»: как прошел съезд «Новых людей»

После этого слово взял лидер партии Алексей Нечаев. Он поздравил партийцев с шестилетием и подчеркнул, что главное их достижение заключается в том, что НЛ удалось построить «партию прямого действия»: 735 депутатов помогают людям защищать их права, в 620 вузах партийные наставники обучают предпринимательству. Нечаев заявил делегатам, что с 2016 г. он думал: ему не за кого голосовать на выборах в Госдуму. Ни одна из четырех парламентских сил не представляла «наши интересы», сказал он: «Партии не замечали целый класс людей. Новую Россию – которая росла вместе с нами, которую мы строили и любили».