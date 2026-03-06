«У каждого безумия есть граница»: как прошел съезд «Новых людей»Перед выборами в Госдуму партия выставила себя на «антизапретительную поляну»
В лофте в Санкт-Петербурге 5 марта прошел шестой съезд партии «Новые люди» (НЛ) в преддверии крупной выборной кампании 2026 г. Его посетили не только партийцы, но и профильные чиновники – к примеру, начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт.
Съезд впервые прошел за пределами Москвы. Самым статусным гостем от города, который принял мероприятие, стал вице-губернатор Борис Пиотровский.
Также навестил НЛ руководитель петербургского исполкома «Единой России» (ЕР) Александр Серавин. Наблюдали за съездом и его коллеги-политтехнологи и политологи: Евгения Стулова, Валентин Бианки, Олег Бондаренко, Михаил Виноградов, Илья Гращенков, Павел Склянчук и др.
До начала съезда посетителям представили проекты по экологии, развитию новых городов, борьбе с насилием. Например, напротив стенда «Сталкингу нет» волонтеры собирали подписи за принятие тематического законопроекта НЛ и информировали проходящих мимо девушек, как обезопасить себя от нежелательного преследования.
Наиболее пристальное внимание – и участников съезда, и журналистов – было приковано к стенду проекта «Добрые люди», направленному на помощь приютам. Около него стояли девушки с миниатюрными песиками, одетыми в комбинезоны с надписью «Сила в любви».
Не меньшее количество взглядов привлек депутат Госдумы от НЛ Георгий Арапов, посетивший мероприятие с самыми новыми людьми – со своим сыном, который родился в 2025 г. О том, что в семье ожидается пополнение, Арапов сообщил на партийном предновогоднем собрании в 2024 г. Пришел на мероприятие с дочерью и депутат Александр Демин.
Что происходило на сцене
Съезд традиционно вел депутат Мосгордумы, зампред партии Александр Даванков. Но он оказался не единственным – ему ассистировала политтехнолог, директор департамента региональных программ близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.
Прямо посреди съезда ведущей вручил партийный билет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков – ее наставник по конкурсу «Лидеры России. Политика». По словам Кислицыной, вручения партбилета не было в сценарии. Правда о том, что она может пойти на выборы в Госдуму от НЛ по Кировской области, «Ведомости» писали 4 февраля.
Первым слово дали самому почетному гостю – Харичеву, зачитавшему приветствие от президента Владимира Путина. Он отметил, что представители самой молодой парламентской партии России вносят «конструктивный вклад в деятельность Государственной думы и других органов власти, уделяя внимание приоритетным государственным темам. НЛ, по словам главы РФ, удалось за прошедшие годы накопить уже «солидный опыт» работы в законодательных органах власти всех уровней и завоевать доверие «значительного» числа граждан.
После этого слово взял лидер партии Алексей Нечаев. Он поздравил партийцев с шестилетием и подчеркнул, что главное их достижение заключается в том, что НЛ удалось построить «партию прямого действия»: 735 депутатов помогают людям защищать их права, в 620 вузах партийные наставники обучают предпринимательству. Нечаев заявил делегатам, что с 2016 г. он думал: ему не за кого голосовать на выборах в Госдуму. Ни одна из четырех парламентских сил не представляла «наши интересы», сказал он: «Партии не замечали целый класс людей. Новую Россию – которая росла вместе с нами, которую мы строили и любили».
В последнее время НЛ «боролись против блокировок и запретов, против повышения призывного возраста, против тотального контроля за интернетом, против насилия», отметил он. «Если вам кажется, что это было бесполезно, подумайте: «Почему платформы замедляют, а не блокируют? Почему не запрещают аборты? Почему студенты еще могут решать, куда им пойти работать, а не уезжают по распределению? Потому что у каждого безумия есть граница – и эту границу кто-то держит», – намекнул Нечаев.
При этом, по словам главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко, НЛ добились принятия наибольшего процента авторских и соавторских законопроектов в восьмом созыве. Фракция внесла 525 законопроектов. Из них 230 были приняты парламентским большинством, что составляет 43,8%. У фракции КПРФ этот показатель составил 41,3%, у «Справедливой России» – 35,2%, у ЛДПР – 31,6%.
Вице-спикер Даванков заявил, что на выборах партия намерена удивлять. «Наши конкуренты – это даже не другие политические партии, а апатия в глазах людей <...> Для меня это самый важный, самый больной вопрос: чтобы люди пришли и проголосовали», – заявил он.
После съезд принял манифест, в соответствии с которым вносятся поправки в партийную программу. Он состоит из 12 пунктов: в документе отмечается, что регулирование интернета должно быть «умным», социальная поддержка – быстрой и «без унижения», а цены – конкурентными.
Как заявил Нечаев, в тройку федеральной части списка на выборах в Госдуму войдут он сам, Даванков и бывший мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Аксентьева. По его словам, остальные позиции в списке пока «формируются».
Что говорят эксперты
Речь Харичева дает сигнал управленческой элите о том, что НЛ являются понятной для административной системы партией: не единственной (в этой нише еще ЕР и ЛДПР), но значимой, считает Виноградов.
На этом съезде важно было показать, что партия как политический проект продлевается еще на один думский электоральный цикл, говорит Склянчук.
НЛ пока ищут баланс между формой (яркая стилистика, цвета, ивенты) и контентом и окончательный выбор пока не сделан, продолжает Виноградов. Ставка на форму дала ей прохождение 5%-ного барьера на прошлых выборах, напоминает он.
В то же время очевидная вакантность оппозиционной ниши и нарастание напряженности в социуме многочисленными ограничениями побуждают НЛ активнее заявлять себя на «антизапретительной поляне», говорит Виноградов. «Но окончательный выбор между ставкой на форматы, на относительную молодость и на умеренную оппозиционность предстоит делать уже в ходе кампании», – резюмировал он.
НЛ делает ставку на Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) на предстоящих выборах, отмечает источник, близкий к полпредству в СЗФО. Отчасти этим объясняется решение провести съезд в Санкт-Петербурге. В том числе потому, что в этих регионах традиционно сильны протестные настроения, обострившиеся после охлаждения отношений со странами Северной Европы. Одной из задач партии может стать их аккумуляция, полагает собеседник. В том числе для нейтрализации активности «Яблока», которое пока располагает фракциями в заксобраниях Псковской области, Карелии и Санкт-Петербурга, уточнил он.