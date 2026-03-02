Источники «Ведомостей»: власти рассматривают три сценария думской кампании

Например, по словам одного из источников, на семинаре говорили, что кампания «Единой России» будет строиться на двух составляющих – гордости и уверенности. Как раз «патриоты» и «лоялисты» должны составить основу тех, кто проголосует за партию на выборах, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». В агитации образ партии должен использоваться по нескольким направлениям. К примеру, «партия страны» с чувством гордости и победы, «партия людей» – «защищает и заботится», «партия будущего» создает новое. Каждая из идеологических линий предполагает те или иные проекты в ходе избирательной кампании.