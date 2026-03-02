Источники «Ведомостей»: власти рассматривают три сценария думской кампании

Источники «Ведомостей»: власти рассматривают три сценария думской кампанииБазово стоит исходить из статус-кво в ходе спецоперации, рассказали вице-губернаторам
В «Сенеже» 25–28 февраля прошел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, где обсуждали задачи, сценарии и идеологию избирательной кампании по выборам в Госдуму. Это первое мероприятие в этом году. Среди вопросов, которые обсуждались в «Сенеже», – связь кампании и хода спецоперации, рассказали три источника «Ведомостей», близких к администрации президента (АП).
Сценарии выборов
По словам собеседников «Ведомостей», обсуждалось три сценария под условными названиями «Страна-победитель» (оптимистичный), «Осажденная крепость» (пессимистичный) и «Страна героев» (реалистичный). Первый сценарий – позитивный, который предполагает победу России, заключение мирного соглашения на условиях Москвы, положительную динамику в экономике и проч. Второй сценарий – негативный, когда ухудшается экономическая ситуация, а заметных успехов на фронте нет.
В случае оптимистичного сценария кампании идеологический акцент сделали бы на будущее. В случае пессимистического – на прошлое и настоящее, говорят источники. Впрочем, неожиданное завершение спецоперации, как и резкое ухудшение ситуации, маловероятно, говорит один из источников. Поэтому на предстоящих выборах скорее будет реализовываться последний из трех сценариев («Страна героев»), утверждают собеседники «Ведомостей».
По сути, он предполагает фактически сохранение статус-кво. Речь идет о ситуации, когда российская армия продолжает сохранять инициативу, но без резких перемен на фронте, поясняют источники «Ведомостей».
Это касается и экономики. Люди ждут нормализации обстановки и важно сохранить то, что им обещает государство, поясняет собеседник «Ведомостей»: выплаты, гарантии, льготы и проч. При таком, по сути, инерционном сценарии стоит вести умеренную агитацию. А бюллетень, как ожидается, будет «средней длины», т. е. примерно из восьми партий, говорят источники.
Подробно на оппонентах «Единой России» при этом не останавливались, говорят собеседники «Ведомостей».
Новые параметры
На семинаре озвучили рекомендованные данные по явке и результатам за партию власти на выборах – 50%-ная явка при 55%-ном результате «Единой России», говорят собеседники «Ведомостей» (об этом также писал РБК). Данные были скорректированы – ранее на последних нескольких семинарах установка была 55% на 55%. А на парламентских выборах 2021 г. – 45% на 45% (явка была в итоге 51,7%, результат «Единой России» – 49,82%). Кроме того, рекомендовали и отдельные цифры по каждому конкретному субъекту, говорит источник.
О чем еще говорили на семинаре
На семинаре выступали высокопоставленные чиновники внутриполитического блока Кремля, в том числе первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко. По словам одного из источников, чиновники рассказывали про текущую ситуацию, в которую начинается избирательная кампания, а также про возможные тренды.
Например, ответственных за внутреннюю политику в регионах настраивали на то, что враг из-за рубежа готовится к информационным интервенциям, отмечает собеседник «Ведомостей». Также вице-губернаторам раздали результаты «Георейтинга» ФОМа, согласно которым главы регионов понимают, на каком месте сейчас находится их субъект.
Высокопоставленные единороссы на семинаре рассказывали про праймериз, предстоящие мероприятия в ходе кампании, об отчетных форумах и др.
Например, по словам одного из источников, на семинаре говорили, что кампания «Единой России» будет строиться на двух составляющих – гордости и уверенности. Как раз «патриоты» и «лоялисты» должны составить основу тех, кто проголосует за партию на выборах, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». В агитации образ партии должен использоваться по нескольким направлениям. К примеру, «партия страны» с чувством гордости и победы, «партия людей» – «защищает и заботится», «партия будущего» создает новое. Каждая из идеологических линий предполагает те или иные проекты в ходе избирательной кампании.
Схожая рамка была на президентских выборах 2024 г. АП проводит социологические исследования, в ходе которых всех россиян поделили на пять типов по образам желаемого ими будущего – это «комфортная Россия», «великая Россия», «справедливая Россия», «прогрессивная Россия», «демократическая Россия». Продолжающееся социологическое исследование будет использоваться и в ходе кампании по выборам в Госдуму, говорит один из собеседников «Ведомостей».