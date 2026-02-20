Депутаты предложили практически полностью запретить ИИ в агитации

Депутаты предложили практически полностью запретить ИИ в агитацииЦифровизация затронет ряд других процедур, в том числе составление протоколов выборов на разных уровнях
Депутаты четырех думских фракций (за исключением КПРФ) 19 февраля внесли поправки в избирательное законодательство. Это традиционно происходит в преддверии избирательных кампаний – а в сентябре будут избирать Госдуму IX созыва.
Ключевая поправка касается использования нейросетей в агитации. В ней нельзя будет использовать изображения (образ) человека, в том числе вымышленного или умершего, включая созданного с применением информационных технологий, следует из предложенных изменений в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан.
Возможна генерация и использование изображений самих кандидатов. Отдельно прописано, что запрещается изготовление подобной агитации без оплаты за счет средств избирательного фонда.
«Ведомости» писали две недели назад, что к выборам в Госдуму внесут соответствующие изменения в законодательство. В пояснительной записке говорится, что недобросовестное использование современных технологий «способно формировать у избирателей искаженное представление о кандидате или избирательном объединении в целях воздействия на результаты волеизъявления».
Самая заметная поправка – о тотальном запрете любых изображений людей в агитации, в том числе сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ), а также любых стилизаций и образов, рассуждает юрист Олег Захаров. «Судебная практика уже пошла по этому пути, но норма в законе оставляла некоторый простор для креатива. Теперь же дрейф агитации в сторону скучных текстовых «кирпичей» усилится», – говорит он.
Единственный вариант легального использования изображения людей в агитации остался только у партий – они могут размещать в листовках фото своих кандидатов, добавляет он: «Можно прогнозировать, что такой «сухой закон» для креатива в агитации породит не отсутствие ярких листовок, а их переход в серую зону».
Такая поправка продолжает линию на запрет использования ИИ в агитации, развивая решение Верховного суда февраля 2026 г., говорит политтехнолог Петр Быстров. Он также не исключает, что значительная часть агитации, при создании которой используются нейросети, может приобрести серый характер и начать размещаться в период, не охваченный официальной избирательной кампанией.
Цифровизация всех выборов
Часть поправок касается перевода в электронный вид некоторых процедур.
Теперь электронные протоколы будут применяться не только на уровне УИК, но и ТИК и окружных комиссий. Это минимизирует человеческий фактор и увеличит оперативность установления итогов голосования, написано в пояснительной записке.
«Электронные протоколы пока применялись только на уровне участков, в ТИК использовали только бумажные экземпляры, – говорит Захаров. – Для Москвы, где есть округа, состоящие полностью из «оцифрованных» участков с электронными протоколами, актуален перевод в онлайн всей цепочки протоколов, включая районные ТИКи и окружные комиссии».
При этом поправки закрепляют «электронные итоги» как общую возможность, оставляя порядок их применения и географию реализации на усмотрение ЦИК. «В такой цифровизации подсчета голосов есть рациональное зерно и очевидная перспектива, но только когда будет обеспечена возможность возврата к бумажному протоколированию, если с электронным что-то пойдет не так», – говорит юрист.
Избирательные комиссии будут публиковать на своем сайте финансовые отчеты партий и кандидатов. Предвыборные программы теперь могут публиковаться или в периодическом печатном издании, или в интернете (раньше надо было и там и там). В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на муниципальных и региональных выборах с выполнением этого условия возникают проблемы, поскольку нет соответствующих СМИ или не хватает печатных площадей.
Списки избирателей теперь будут формировать не главы муниципалитетов, делаться это будет с помощью государственной системы регистрации избирателей. Теперь этот процесс будет проходить полностью в цифровом виде, в обновленной системе ГАС «Выборы 2.0», без подписания главой МСУ отдельного бумажного документа, говорит Захаров: «Данные эти обычно совпадали, но отсутствие подписи главы на документе с цифрами повышает риск ошибок, ведь это исключает его персональную ответственность за искажение данных».
Что еще меняют
Также теперь при проведении выборов в федеральные органы власти порядок открытия избирательных счетов устанавливается ЦИК не только по согласованию с Центробанком, но и Росфинмониторингом. Ранее ЦИК и так согласовывал это с ведомством, теперь норму прописали официально в законе.
Порядок предоставления и форма списка наблюдателей сейчас утверждаются комиссией, организующей выборы, теперь на всех уровнях это будет делать ЦИК. Еще одна поправка предполагает, что передача бюллетеней в УИКе будет проходить накануне дня голосования, а не за один день до голосования, что депутаты объясняют «снижением нагрузки» на МВД. Также «в связи с технической необходимостью (со стороны кредитных организаций)» на 1 января 2027 г. переносится норма о возможности дистанционного открытия специальных избирательных счетов политических партий.
«Традиционные ежегодные поправки пока оказались весьма лаконичными. Возможно, это обусловлено тем, что большую часть изменений, связанных с федеральными выборами, постарались внести в закон еще в 2025 г.», – говорит Захаров, добавляя, что, возможно, ключевые поправки стоит ожидать ко второму чтению.