Депутаты предложили практически полностью запретить ИИ в агитации

Избирательные комиссии будут публиковать на своем сайте финансовые отчеты партий и кандидатов. Предвыборные программы теперь могут публиковаться или в периодическом печатном издании, или в интернете (раньше надо было и там и там). В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на муниципальных и региональных выборах с выполнением этого условия возникают проблемы, поскольку нет соответствующих СМИ или не хватает печатных площадей.