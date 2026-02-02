Поправки об использовании ИИ на выборах могут внести весной

Регулирование ИИ – это вопрос времени, но все попытки пока наталкиваются на слабую применимость прямых запретов к этой сфере, говорит юрист Олег Захаров. Самая очевидная мера – маркировка ИИ-контента – слабо защищена от нарушения, приводит он пример: «Если аналогичной обязательной маркировки нет на продуктах или на агитационных листовках, их так или иначе можно изъять из оборота и наказать тех, кто их распространяет. А что делать с созданным ИИ видеороликом с дипфейком, компрометирующим политика, как его запретить и пресечь распространение?»