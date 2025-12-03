В администрации президента назвали факторы, которые повлияют на выборы в Госдуму

В администрации президента назвали факторы, которые повлияют на выборы в ГосдумуОт специальной военной операции и экономической ситуации в стране будет зависеть предстоящая в 2026 году кампания
На предстоящую кампанию по выборам депутатов Госдумы IX созыва будут влиять специальная военная операция и ситуация в экономике страны. Об этом заявил Александр Харичев, начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
Многое зависит от того, продолжится ли спецоперация, а если закончится, то сразу или будет несколько этапов. Также имеет значение, останутся ли санкции против России или нет, если они останутся, то будет ли страна справляться с санкциями так же успешно, как до этого, отметил чиновник на конгрессе Российской ассоциации политических консультантов. Его доклад назывался «Политический ландшафт накануне выборов в Госдуму 2026 г.».
Среди других факторов Харичев назвал новую информационно-коммуникационную реальность вроде искусственного интеллекта и других технологических решений. Также чиновник заявил, что будет «тренд на безопасность и удобство работы ЦИК». По его словам, дистанционное электронное голосование на выборах, вероятно, будет в половине российских регионов, поскольку у них есть опыт его использования.
Голосование на выборах в Госдуму будет, скорее всего, трехдневным, сказал Харичев.
Высока вероятность, что будет использоваться технология «Информ УИК» (применялась и в 2024 г. на президентской кампании), когда представители избиркомов обходят граждан и рассказывают о выборах. Харичев отмечает, что такая форма является действенной для повышения явки на 15–20%. «У нас есть выражение «а поговорить?». Люди видят рекламу выборов на улице, по телевизору, но это «а поговорить?» остается», – говорит чиновник.
Кроме того, на выборах будут использовать и голосование по месту жительства. По словам Харичева, люди привыкли, к примеру, заказывать еду на дом, поэтому «неплохо и [избирательную] урну заказать домой».
В ходе кампании будет крен на социальные технологии, поэтому администрация президента и занялась «социальной архитектурой». Основная идеологическая рамка предстоящих выборов – это сохранение и развитие «цивилизации Россия» и на это все будет работать, добавил он.
Харичев отметил, что по рейтингам партий «Единая Россия» на 1-м месте, потом идут ЛДПР и КПРФ, затем «Новые люди» и «Справедливая Россия». С учетом рейтинга в 40% перед нынешними осенними выборами у «Единой России» и ее среднего результата 55% схожая картина может быть и на выборах в Госдуму, сказал он.
По его словам, у малых партий суммарный рейтинг около 10%, а дальше уже все будет зависеть от мобилизационных проектов. Наибольшие шансы дотянуться до барьера в 3% на выборах есть у Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и «Родины», полагает Харичев. Главной же проблемой «Яблока» он назвал отсутствие ярких лидеров.
Президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко согласен с тем, что две основные переменные, которые будут влиять на предстоящие выборы, – это спецоперация и экономика: «Как говорят представители ВЦИОМа, разрыв между ожиданиями и реальностью у людей может стать проблемой». Сам Минченко выделяет и ряд других рисков: «полномасштабный конфликт с НАТО», «новые способы изъятия денег», «разрушение привычной ткани быта», «деморализация регионального бизнеса и бюрократии» и др.
Ситуация двойственная, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. С одной стороны, идет волна деэскалации, но при этом в России велик скептицизм относительно возможности скорого возвращения к мирной жизни. Экономическая ситуация не выливается в волну недовольства, отметил он: «То есть люди пока не связывают это с политическими причинами. И поэтому интриги следующего года будут связаны с тем, случится ли выпуск социального пара и будет ли избиратель напрямую связывать очевидный дефицит экономического оптимизма с результатами действий власти».