В администрации президента назвали факторы, которые повлияют на выборы в Госдуму

Многое зависит от того, продолжится ли спецоперация, а если закончится, то сразу или будет несколько этапов. Также имеет значение, останутся ли санкции против России или нет, если они останутся, то будет ли страна справляться с санкциями так же успешно, как до этого, отметил чиновник на конгрессе Российской ассоциации политических консультантов. Его доклад назывался «Политический ландшафт накануне выборов в Госдуму 2026 г.».