Каким может быть девятый созыв Госдумы

На этот раз из 20 выборов глав регионов в 17 случаях явка выросла, в двух – снизилась (Татарстан, Курская обл.) и в одном фактически не изменилась (Краснодарский край). На 11 выборах региональных парламентов явка выросла во всех случаях. На выборах заксобраний в 9 из 11 случаев прошли пять партий (в части регионов – все парламентские, где-то были непарламентские) – по четыре списка лишь в Белгородской и Рязанской областях. ЕР, КПРФ и ЛДПР прошли во всех 11 регионах. СР не смогла взять заградительный барьер в Белгородской, Воронежской, Рязанской областях (итого прошла в 8 регионах). «Новые люди» не смогли преодолеть заградительный барьер в Рязанской области, итого прошли также в 8 регионах.