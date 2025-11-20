Каким может быть девятый созыв Госдумы

Каким может быть девятый созыв ГосдумыТенденции прошедших региональных выборов могут повлиять и на федеральную кампанию
Предстоящая в 2026 г. кампания по выборам депутатов Госдумы будет направлена на сохранение нынешнего статус-кво – пятипартийной нижней палаты, как в нынешнем VIII созыве. Но при этом ожидается перераспределение позиций между партиями, в первую очередь за счет снижения результата КПРФ. Об этом говорится в докладе «Ставка на статус-кво. Административная мобилизация и гипотетические признаки начала политической активизации», подготовленном политологом Александром Кыневым.
В докладе также прогнозируется явка существенно выше, чем была на выборах 2021 г. (51,7% на думской кампании), в том числе за счет крупных городов и ранее протестных регионов. А это, в свою очередь, может привести к увеличению доли голосов за «Новых людей» и улучшению ситуации у КПРФ по сравнению с региональными выборами 2022–2025 гг., но при условии, если коммунисты будут вести активную кампанию.
Прошедшие в сентябре 2025 г. выборы имели особое значение, поскольку это последнее масштабное голосование перед федеральной кампанией – и такие кампании всегда носят тестово-экспериментальный характер, показывая тенденции изменений электоральных предпочтений избирателей, указывается в докладе. К примеру, выборы осени 2006 г. и весны 2007 г. стали тестом для нового проекта – «Справедливой России» (СР), а 2020 г. – для «Новых людей».
Оппозиции стоит продумать агитацию для участия своих сторонников в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), чтобы расширить уровень своей поддержки, пишет Кынев. Кроме того, он указывает, что «критически важным» для нормальной работы оппозиционных фракций будет выделение закрепленных округов для одномандатников – тех, где не будут выдвигаться представители «Единой России».
Прохождение в Госдуму в 2026 г. СР и «Новых людей» будет зависеть от «электоральных султанатов» (регионов Кавказа и Поволжья с высокой явкой и высоким результатом за «Единую Россию»; ЕР) – если там будут «пессимизировать» их результаты, то шансы снизятся. Хотя очень слабые некогда позиции «Новых людей» в таких регионах за последние два года укрепились – к примеру, в Туве, Краснодарском крае, Татарстане, Ростовской области и др. Позиции же СР, напротив, в подобных регионах ослабевают. Увеличить шансы на их прохождение может и слабая кампания или неучастие в выборах непарламентских партий.
Основной риск, который будет на думской кампании следующего года, – это административные перегибы на местах, считает Кынев: «Регионы и муниципалитеты могут не захотеть быть последними по явке и по результату ЕР, и тогда могут быть странности, как на выборах этого года в Рязанской области, где почему-то в заксобрание не прошли СР и «Новые люди». «За счет того, что в последние годы доминирование ЕР в целом выросло, то повторение прежней стратегии в электоральных султанатах может сделать результат партии власти в целом невероятно большим», – отмечает эксперт.
На осенних выборах этого года шло сжатие партийного поля до пяти парламентских партий. В 2020 г. на выборах заксобраний в 11 регионах было выдвинуто 125 списков, зарегистрировано 93 списка, в 2025 г. выдвинуто 74 списка, зарегистрирован 71. Кроме того, в этом году в отличие от региональных кампаний 2020–2024 гг. впервые зафиксирована однозначная тенденция – значимый рост явки по сравнению с прошлыми аналогичными кампаниями.
На этот раз из 20 выборов глав регионов в 17 случаях явка выросла, в двух – снизилась (Татарстан, Курская обл.) и в одном фактически не изменилась (Краснодарский край). На 11 выборах региональных парламентов явка выросла во всех случаях. На выборах заксобраний в 9 из 11 случаев прошли пять партий (в части регионов – все парламентские, где-то были непарламентские) – по четыре списка лишь в Белгородской и Рязанской областях. ЕР, КПРФ и ЛДПР прошли во всех 11 регионах. СР не смогла взять заградительный барьер в Белгородской, Воронежской, Рязанской областях (итого прошла в 8 регионах). «Новые люди» не смогли преодолеть заградительный барьер в Рязанской области, итого прошли также в 8 регионах.
ЕР на региональных выборах сохраняет сверхдоминирование. КПРФ – «главный потерявший игрок» (как и на всех выборах после начала спецоперации). ЛДПР конкурирует на выборах с КПРФ за звание «партии № 2», при этом получает поддержку. СР в последние годы на региональных выборах теряла фракции в заксобраниях, и в 2025 г. этот процесс продолжился. У «Новых людей» процент на выборах в заксобрания по сравнению с выборами 2020 г. не изменился, при этом у нее прирост на муниципальных выборах.
Пока главная интрига в том, будут выборы в Госдуму значимым событием или не будут, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Оба сценария возможны. С одной стороны, выборы всегда являются стрессом для управленческой системы: конфликты, споры о списках, желаемых результатах, особенно в ситуации, когда публичная повестка дня в межвыборный период ограничена». С другой – возможен и сценарий, при котором голосование будет носить скорее ритуальный характер, и они не останутся в памяти избирателей, добавляет эксперт.