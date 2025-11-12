Как Госдума лишила неприкосновенности второго единоросса в своей истории

Взятка, предположительно, была получена в период работы Вороновского вице-губернатором Краснодарского края, когда он курировал дорожное строительство, пересказал «Ведомостям» выступление Гуцана один из собеседников в Госдуме (другой источник в нижней палате подтвердил эти слова). По данным Генпрокуратуры, Вороновский якобы получил от коммерческой структуры квартиру в Сочи, которую оформил на мать, а квартиру в Краснодаре – на сына. Эта же фирма якобы благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе, в том числе был проведен ремонт, закуплены мебель и техника. Все это оценивается как взятка в размере 25 млн руб.