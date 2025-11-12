Как Госдума лишила неприкосновенности второго единоросса в своей истории

Как Госдума лишила неприкосновенности второго единоросса в своей историиАнатолия Вороновского заподозрили в получении взятки от дагомысского дорожника
Депутаты Госдумы дали согласие на лишение неприкосновенности и возбуждение уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении члена фракции «Единой России» (ЕР) Анатолия Вороновского, представляющего в нижней палате парламента Краснодарский край. Решение было принято единогласно, голос «за» отдал даже сам Вороновский. Это второй единоросс в истории, в отношении которого применена такая мера. Первым в 2019 г. стал Николай Герасименко, сбивший мотоциклиста в Москве за рулем своего Lexus. В том же году парламентария на полтора года лишили водительских прав.
В отличие от случая шестилетней давности, вопрос о лишении неприкосновенности Вороновского (был первым в повестке дня пленарного заседания) рассматривался в закрытом режиме. Перед принятием решения депутаты выслушали генпрокурора Александра Гуцана, который 31 октября внес в палату представление «О даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Госдумы <...> возбуждение в отношении его уголовного дела, его задержание, избрание в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, производство обысков в местах его жительства и работы».
Представление было внесено в связи с подозрениями в получении взятки в особо крупном размере (25 млн руб.) «от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы Напсо», написал впоследствии в своем Telegram-канале первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (ЕР). Судя по всему, речь идет об осужденном 27 октября в Сочи бывшем директоре ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» Сафарбии Напсо.
Его однофамилец – проживающий в ОАЭ член ЛДПР Юрий Напсо, 3 апреля досрочно лишенный мандата депутата Госдумы за прогулы, сообщил «Ведомостям», что дорожник не является его родственником, а сам он к даче взятки Вороновскому отношения не имеет. Напсо – распространенная на черноморском побережье шапсугская (шапсуги – субэтнос адыгов) фамилия, уточнил экс-депутат.
По словам Затулина, в выступлении в Думе Вороновский «заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным». «Он не намерен скрываться и уже сдал свой заграничный паспорт. Принятое решение позволяет следственным органам вести следствие без всяких ограничений», – добавил Затулин.
Кого еще лишали неприкосновенности в восьмом созыве Думы
Взятка, предположительно, была получена в период работы Вороновского вице-губернатором Краснодарского края, когда он курировал дорожное строительство, пересказал «Ведомостям» выступление Гуцана один из собеседников в Госдуме (другой источник в нижней палате подтвердил эти слова). По данным Генпрокуратуры, Вороновский якобы получил от коммерческой структуры квартиру в Сочи, которую оформил на мать, а квартиру в Краснодаре – на сына. Эта же фирма якобы благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе, в том числе был проведен ремонт, закуплены мебель и техника. Все это оценивается как взятка в размере 25 млн руб.
Единогласное принятие постановления о лишении неприкосновенности Вороновского свидетельствует о готовности депутатов «поассистировать руководству Генпрокуратуры», считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, процедура проходит без некоего «унижения голосующих, как при лишении неприкосновенности [Рауфа] Арашукова [в 2019 г.] и [Дмитрия] Савельева [в 2024 г.]».
Парламентская неприкосновенность уже давно подвергается критике, замечает политолог Константин Калачев: «Есть мнение, что она способствует коррупции и злоупотреблениям со стороны депутатов». «Защищать предполагаемого коррупционера среди коллег желающих нет. Все понимают характер момента. В нынешней парадигме рулят дисциплина, лояльность и нетерпимость к взяткам. Своя рубашка ближе к телу», – сказал эксперт «Ведомостям».
Снятие неприкосновенности не означает досрочного лишения мандата. Лишенный в 2018 г. неприкосновенности член фракции «Справедливой России» Вадим Белоусов спустя три года сумел переизбраться в новый созыв Госдумы. В 2022 г. Мосгорсуд заочно приговорил его к 10 годам строгого режима за получение взятки в размере 3,25 млрд руб. 27 декабря 2023 г. Верховный суд отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение. К тому времени Белоусов уже был досрочно лишен мандата за прогулы. Уголовное дело в отношении его слушается в Тверском районном суде Москвы, очередное заседание запланировано на 13 ноября.