Каким должен быть идеальный кандидат в депутаты Госдумы на выборах 2026 году

Политтехнолог Сергей Мощенков рассказал о том, как может поменяться структура бюджета избирательной кампании на выборах в Госдуму в следующем году. Правда, на это кто-то из политтехнологов, сидящих в зале, предложил свой ответ: «Если честно говорить, то это [важная статья расходов] – мы». Мощенков согласился с тем, что большая статья будет связана с оплатой персонала, который работает на кампании. «Но нужно учитывать, что кампания состоит из трех составляющих – люди, время, деньги. Если чего-то из этого не хватает, то нужно наращивать остальное», – сказал он. По мнению Мощенкова, хорошие эксперты, работающие на выборах, делают так, что кампания выходит дешевле – поскольку принимают решения, исходя из их необходимости. Кроме того на думских выборах в 2026 г. кандидатам дорого обойдется медийное сопровождение, будут новые затраты, связанные с цифровым контентом, а также проведение социологии. Однако многое зависит от региона, где проходят выборы, в целом же, каких-то колоссальных увеличений бюджетов кампании ждать не стоит, добавил он.