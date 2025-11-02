Каким должен быть идеальный кандидат в депутаты Госдумы на выборах 2026 году

Каким должен быть идеальный кандидат в депутаты Госдумы на выборах 2026 годуЧиновники и политтехнологи обсудили предстоящую избирательную кампанию
Чиновники и политтехнологи обсудили идеального кандидата в депутаты Государственной думы. Дискуссия прошла в рамках Дня политконсультанта в Ярославле, который проводила Российская ассоциация политических консультантов (РАПК).
Уже во всех регионах примерно знают, кто от них станет кандидатами в депутаты Госдумы на выборах 2026 г., честно признался вице-губернатор Ярославской области Андрей Колядин. По его словам, в целом, о том, чтобы депутату Госдумы переизбраться в следующий созыв, нужно начинать заботиться уже на следующий день после того, как человек впервые прошел в парламент.
Колядин описал качества, которыми должен обладать идеальный кандидат в Госдуму с точки зрения исполнительных властей региона. Кандидат должен быть вменяемым, «чтобы власть могла с ним договариваться», у него должен быть высокий электоральный рейтинг и, желательно, ресурсы, чтобы регион не искал деньги на его избрание. «Но главное все-таки – это вменяемость, конструктив и полезность для области», – подчеркнул он.
Колядин привел в пример двух депутатов от «Справедливой России», которые избраны в Госдуму от Ярославской области – это Анатолий Лисицын и Анатолий Грешневиков. И если первый приводит в регион инвестиции, новые проекты, то второй «больше шумит», заявил чиновник: «Поэтому мы всегда будем делать ставку на того, кто больше приносит пользу области».
Модератор дискуссии, политический юрист Олег Захаров спросил у экспертов о том, с кем проще работать – с теми кандидатами, которые переизбираются, или кто впервые идет на выборы в Госдуму. Политтехнолог Петр Быстров считает, что кандидату, идущему в Госдуму с нуля, не имеющему опыта в политике, пусть у него и будет хорошая финансовая поддержка, сложно избраться.
По его мнению, Госдума не нуждается в тех, у кого нет никакого опыта политической работы. Хотя есть исключения, подчеркнул он, – это участники спецоперации. В целом, по его мнению, следующая дума в большинстве будет состоять из депутатов, которые имеют большой опыт политической деятельности на разных уровнях. Быстров также сформулировал критерии идеального кандидата в депутаты – это ресурсность, что включает в себя электоральный, медийный и финансовый капитал, а также лояльность региону.
Депутат Вологодского заксобрания от «Единой России», член РАПК Антон Холодов рассказал о своем опыте работы депутатом и про неожиданные сложности, с которыми он столкнулся. «Открою ящик Пандоры – чем больше ты работаешь, тем хуже ты работаешь», – начал он.
Холодов рассказал, что став депутатом, он каждый день отвечал на 20 обращений граждан. Но функции депутатов сводятся к законотворчеству, контролю и как раз работе с обращениями, говорит он. «Допустим, ко мне приходят в день десять граждан. С учетом моих полномочий мне удается решить проблемы трех-четырех из них, а остальные из десяти считают, что я плохой депутат. И получается, чем больше я работаю, тем больше у меня антирейтинг, поскольку возрастает и число возможных ошибок. В итоге депутаты, которые за пять лет своей работы не ответили ни на одно обращение, ничего не сделали, избираются проще, поскольку у них нет антирейтинга», – рассказал он о парадоксе депутатской деятельности.
По словам Холодова, выход из такой ситуации – развитие культуры помогающего поведения, то есть у каждого депутата должны быть какой-то общественный проект. Это может быть работа с экологической повесткой, бездомными животными, помощь пенсионерам, то есть нужно искать социально одобряемые проекты, считает депутат.
На вопрос Захарова о том, реально ли выиграть праймериз «Единой России» кандидату, который не в очень хороших отношениях с руководством партии, отвечал директор АНО «Цифровые системы» Вячеслав Сатеев, который до этого года руководил IT-проектами партии, в том числе подготовкой предварительного голосования единороссов. По его мнению, праймериз может выиграть любой кандидат, в том числе и вопреки воле региональных властей, но на это нужны ресурсы. При этом сама цель предварительного голосования совершенно понятна – партия их проводит, чтобы как можно раньше начать по факту избирательную кампанию, отмечает он.
Политтехнолог Сергей Мощенков рассказал о том, как может поменяться структура бюджета избирательной кампании на выборах в Госдуму в следующем году. Правда, на это кто-то из политтехнологов, сидящих в зале, предложил свой ответ: «Если честно говорить, то это [важная статья расходов] – мы». Мощенков согласился с тем, что большая статья будет связана с оплатой персонала, который работает на кампании. «Но нужно учитывать, что кампания состоит из трех составляющих – люди, время, деньги. Если чего-то из этого не хватает, то нужно наращивать остальное», – сказал он. По мнению Мощенкова, хорошие эксперты, работающие на выборах, делают так, что кампания выходит дешевле – поскольку принимают решения, исходя из их необходимости. Кроме того на думских выборах в 2026 г. кандидатам дорого обойдется медийное сопровождение, будут новые затраты, связанные с цифровым контентом, а также проведение социологии. Однако многое зависит от региона, где проходят выборы, в целом же, каких-то колоссальных увеличений бюджетов кампании ждать не стоит, добавил он.