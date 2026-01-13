Госдума открыла последнюю сессию

Избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы IX созыва официально должна начаться в июне 2026 г., когда депутатам еще останется работать около месяца. На выборах в нижнюю палату, которые пройдут 20 сентября, планируется избрать 450 депутатов – 225 по спискам и 225 по округам. В этом созыве Дума приняла закон о новой нарезке одномандатных округов, согласно которой четыре новых региона получили семь округов, на один округ стало больше в Москве и области, а также Краснодарском крае. А в 10 регионах – Алтайском, Забайкальском крае, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях – стало в каждом меньше на один округ.