Госдума открыла последнюю сессию

Госдума открыла последнюю сессиюДепутаты VIII созыва, которые захотят переизбраться, совместят работу с избирательной кампанией
Госдума VIII созыва начала свою последнюю сессию. Она стартовала 12 января с совещания председателя нижней палаты Вячеслава Володина с руководителями пяти думских фракций. На встрече обсуждались основные направления работы в ближайшие полгода и законопроекты, которые планируется рассмотреть в приоритетном порядке: ратификацию соглашений с другими странами, меры поддержки участников спецоперации, регулирование детского отдыха и др.
Первое пленарное заседание состоится 13 января. По сути, завершение работы пока запланировано на 16 июля – именно на этот день пока назначено итоговое заседание VIII созыва. В весеннюю сессию традиционно Дума должна заслушать отчет премьер-министра о работе правительства, пока предварительная дата – 25 марта. В эту сессию будут заслушаны и другие отчеты и доклады: 25 февраля – доклад уполномоченного по правам человека, 18 марта – отчет Счетной палаты, 9 апреля – отчет Банка России.
Кроме того, на 11 февраля назначен правительственный час главы МИДа Сергея Лаврова о приоритетах внешней политики России, на 27 мая – правчас о внедрении искусственного интеллекта с вице-премьером Дмитрием Григоренко, министром связи Максутом Шадаевым и главой Роскомнадзора Андреем Липовым, а на 24 июня – об инфраструктуре для жизни с вице-премьерами Виталием Савельевым, Маратом Хуснуллиным, министром строительства Иреком Файзуллиным и министром транспорта Андреем Никитиным. В апреле депутаты проведут совет законодателей, посвященный кадрам, а в июне – конференцию «120 лет Государственной думе».
Избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы IX созыва официально должна начаться в июне 2026 г., когда депутатам еще останется работать около месяца. На выборах в нижнюю палату, которые пройдут 20 сентября, планируется избрать 450 депутатов – 225 по спискам и 225 по округам. В этом созыве Дума приняла закон о новой нарезке одномандатных округов, согласно которой четыре новых региона получили семь округов, на один округ стало больше в Москве и области, а также Краснодарском крае. А в 10 регионах – Алтайском, Забайкальском крае, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях – стало в каждом меньше на один округ.
Госдума VIII созыва избралась 19 сентября 2021 г. и приступила к работе 12 октября. Спикером нижней палаты во второй раз стал Володин. Состав нижней палаты обновился примерно наполовину. Появилась новая фракция – 13 мандатов получила партия «Новые люди» (позже во фракцию вошли два самовыдвиженца).
В этом созыве среди основных решений Госдумы было обращение к Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР – это произошло 15 февраля 2022 г. (а 3 октября одобрила законопроект о принятии в состав России четырех новых регионов). Уже после начала спецоперации Госдума принимала законы, связанные с поддержкой участников спецоперации и их семей, с ответственностью за фейки и дискредитацию вооруженных сил, ужесточала ответственность для иностранных агентов. Среди других резонансных законов – отказ от исполнения решений ЕСПЧ и публикации деклараций чиновников, изменение возраста призыва на срочную службу, запрет «смены пола» и многие другие.
«Вряд ли можно сделать вывод, что Дума VIII созыва существенно отличается от пары предыдущих созывов. Содержательно и организационно доминирует правящая партия – «Единая Россия». Что логично и гарантирует стабильность политической системы в целом, а не только представительной власти», – говорит руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«Что касается негатива, то наблюдается перегиб в сторону излишнего контроля и администрирования законотворческого процесса со стороны руководства палаты, что тоже вполне вписывается в стилистику и динамику, набранные в предыдущие годы», – говорит эксперт. По его словам, в будущем созыве Думы явно будет больше представителей силовых структур – прошедших спецоперацию ветеранов: «Но говорить о том, какой будет следующий состав, формат и стиль работы следующей, – пока рано».
Среди приоритетов работы Госдумы в этом созыве была тема законодательного обеспечения всех мероприятий, связанных со спецоперацией и интеграцией новых регионов, а также реализацией национальных целей развития, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Кроме того, в повестке созыва было много законов, связанных с регулированием вопросов информационного и политического суверенитета». По его мнению, в предстоящую сессию партии будут думать о приближающихся выборах в Госдуму, поэтому появится много законопроектов, связанных с поддержкой больших социальных групп: «Не факт, что они будут приняты, но партии точно их будут вносить».