Заместитель Федорищева пойдет на выборы в Госдуму по округу Хинштейна

Заместитель Федорищева пойдет на выборы в Госдуму по округу ХинштейнаВрио вице-губернатора Самарской области Фетисов может выдвинуться на выборы от «Единой России»
Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов может пойти на выборы в Госдуму в 2026 г. по Самарскому одномандатному округу от «Единой России». Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, близких к администрации президента, а также один из единороссов. Именно по этому округу в 2021 г. в Госдуму избирался Александр Хинштейн, который сейчас занимает пост губернатора Курской области. Фетисов сказал «Ведомостям», что думает подать документы на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму: «Но это все же пока размышления и вопрос перспективы – возможно, и ближайшей, но все же перспективы. Нельзя забывать, за что я отвечаю сейчас, а сейчас я исполняю обязанности вице-губернатора. Поэтому сначала нужно будет пройти все партийные процедуры и уже потом можно будет говорить о притязаниях на мандат».
Чиновнику 58 лет. Он родом из Самары, окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Санкт-Петербургский университет МВД России. Полковник запаса. В 1990–2000 гг. работал в коммерческих структурах.
В 2010 г. был избран депутатом гордумы Самары, стал ее председателем. В 2014–2015 гг. был мэром города. В 2015 г. стал зампредом правительства Самарской области, когда регионом руководил Николай Меркушкин. Затем, в 2016 г., – вице-губернатором области. В 2018 г., уже при губернаторе Дмитрии Азарове, был назначен на должность зампреда правительства области, курирующего вопросы социального развития.
После того как врио губернатора Самарской области в июне 2024 г. стал Вячеслав Федорищев, Фетисов был назначен врио вице-губернатора – руководителя департамента внутренней политики региона, а в декабре – первым вице-губернатором. А с сентябре 2025 г. Фетисов в ранге врио вице-губернатора курирует представительство области Москве. Два собеседника «Ведомостей» рассказывают, что у главы региона и вице-губернатора сейчас тихо тлеющий конфликт, который начался после информационных скандалов лета – начала осени. Именно с этим и было связано то, что Фетисов стал отвечать за постпредство области.
В «Единой России» Фетисов состоит с 2002 г., с 2007 по 2010 г. руководил самарским исполкомом партии, а в 2011 г. стал секретарем регионального отделения. Сейчас в партии он занимает должность замсекретаря отделения по идеологии (руководит отделением Федорищев). В 2025 г. Фетисов стал одним из финалистов конкурса «Лидеры России. Политика», некоторые из победителей которого станут депутатами Госдумы. В Госдуму седьмого и нынешнего восьмого созывов по самарскому одномандатному округу от «Единой России» избирался Хинштейн. В седьмой созыв он избрался на довыборах в 2018 г. В декабре 2024 г. Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области, в сентябре 2025 г. избрался на этот пост. Сейчас округ в Госдуме никто не представляет. В 2025 г. в законодательство были внесены изменения, которые отменили проведение довыборов за год до думской кампании.
Фетисов является региональным тяжеловесом с большим влиянием, он представитель старой региональной элиты «дофедорищевской эры», говорит политолог Александр Кынев. «Уход таких региональных тяжеловесов зачастую с должности вице-губернатора в Госдуму или Совет Федерации – довольно частый сценарий, который реализовывался раньше и в Самарской области, и в других регионах», – отметил он.
«Сменив несколько губернаторов», Фетисов, вероятно, устал от однообразия и увидел перспективы для политического развития на федеральном уровне через законодательную деятельность, полагает политический аналитик Михаил Вершинин. Желание пойти в депутаты у Фетисова могло появиться несколько лет назад, с учетом того что он стал одним из финалистов конкурса «Лидеры России. Политика» в этом году, считает Вершинин: «Видно, что он активно готовится к праймериз, учитывая его встречи в будущем избирательном округе». Фетисов всегда демонстрировал умение работать с разными политическими силами и выстраивать отношения с федеральными политиками, говорит эксперт: «В частности, у него хорошие связи с Александром Хинштейном, он выступал на его инаугурации». Фетисов хорошо знает номенклатуру и политическую элиту области, добавил эксперт.