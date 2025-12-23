Заместитель Федорищева пойдет на выборы в Госдуму по округу Хинштейна

Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов может пойти на выборы в Госдуму в 2026 г. по Самарскому одномандатному округу от «Единой России». Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, близких к администрации президента, а также один из единороссов. Именно по этому округу в 2021 г. в Госдуму избирался Александр Хинштейн, который сейчас занимает пост губернатора Курской области. Фетисов сказал «Ведомостям», что думает подать документы на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму: «Но это все же пока размышления и вопрос перспективы – возможно, и ближайшей, но все же перспективы. Нельзя забывать, за что я отвечаю сейчас, а сейчас я исполняю обязанности вице-губернатора. Поэтому сначала нужно будет пройти все партийные процедуры и уже потом можно будет говорить о притязаниях на мандат».