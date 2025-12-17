Регионы Дальнего Востока могут отправить в Госдуму военных

Сейчас Хабаровский край в Госдуме по списку представляет Максим Иванов (секретарь реготделения «Единой России»), по одномандатным округам – единороссы Павел Симигин (Комсомольский № 70) и Борис Гладких (Хабаровский № 69). Собеседник, близкий к региональному правительству, говорит, что у Иванова высоки шансы переизбраться именно по округу, но не уточняет, по какому. Симигин на вопрос «Ведомостей» о планах на участие в праймериз ответил, что комментарии давать рано. Гладких сказал, что решения пока не принял. В текущий созыв Гладких избрался «вопреки»: ожидалось, что победу там одержит кандидат от КПРФ Петр Перевезенцев (разница у кандидатов оказалась в 10 000 голосов).