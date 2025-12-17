Газета
Главная / Политика /

Регионы Дальнего Востока могут отправить в Госдуму военных

Как один из кандидатов рассматривается врио командующего войсками Восточного военного округа
Александр Тихонов
Валентин Сергеев
Увеличение представительства военных в Госдуме, скорее всего, будет общефедеральной тенденцией
Увеличение представительства военных в Госдуме, скорее всего, будет общефедеральной тенденцией / Дмитрий Феоктистов / ТАСС / Автор /Ведомости

Регионы Дальнего Востока могут отправить в Госдуму военных. В качестве одного из кандидатов рассматривается врио командующего войсками Восточного военного округа

Кавалер трех орденов Мужества, врио командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Михаил Носулев рассматривается как один из возможных кандидатов «Единой России» от Хабаровского края на выборах в Госдуму в 2026 г. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к полпредству в Дальневосточном федеральном округе, и еще один источник, близкий к региональному правительству. 

«Ведомости» направили запросы в Министерство обороны, «Единую Россию» и программу «Время героев».

Носулев – заметная в Хабаровском крае фигура. 9 мая 2025 г. он принимал главный парад войск ВВО в Хабаровске, а 3 сентября – военный парад по случаю 80-летия годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. 

Санитар штурмовой роты обжаловал в КС норму о личной подаче документов на выборы

Общество

На проведенном в Якутске в начале октября вице-премьером – полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым военно-полевом семинаре для губернаторов и военных Носулев показал лучший результат в стрельбе, поразив цель на дистанции 1500 м. «Михаил Яковлевич – ветеран пяти войн, кадровый военный, один из руководителей Восточного военного округа. Я отношусь к нему с большим уважением», – приводил сайт полпредства слова Трутнева о Носулеве.

Генерал заметен в регионе и в общественной повестке: на новогодние праздники он посещал семьи участников спецоперации, его часто демонстрируют в публичном поле с губернатором Дмитрием Демешиным, логичнее всего, что такая яркая и знаковая фигура окажется в списочной части кандидатов, считает собеседник «Ведомостей». 

Сейчас Хабаровский край в Госдуме по списку представляет Максим Иванов (секретарь реготделения «Единой России»), по одномандатным округам – единороссы Павел Симигин (Комсомольский № 70) и Борис Гладких (Хабаровский № 69). Собеседник, близкий к региональному правительству, говорит, что у Иванова высоки шансы переизбраться именно по округу, но не уточняет, по какому. Симигин на вопрос «Ведомостей» о планах на участие в праймериз ответил, что комментарии давать рано. Гладких сказал, что решения пока не принял. В текущий созыв Гладких избрался «вопреки»: ожидалось, что победу там одержит кандидат от КПРФ Петр Перевезенцев (разница у кандидатов оказалась в 10 000 голосов). 

ДФО – форпост России на Дальнем Востоке, где военные и военные моряки всегда были в особом почете, говорит политолог Константин Калачев. «Заслуженных военных там много. Есть выслуга лет. Есть плановая ротация. Куда еще отправить уважаемого человека в погонах? Тем более с точки зрения электоральных перспектив для выдвинувшей их партии это сплошные плюсы», – сказал эксперт «Ведомостям».

Полпред Трутнев очень глубоко погружен в проблематику спецоперации, отмечает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Но в целом это скорее будет общефедеральная тенденция», – считает он.

