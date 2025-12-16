Газета
Главная / Общество /

Санитар штурмовой роты обжаловал в КС норму о личной подаче документов на выборы

Закон дискриминирует граждан по признаку участия в спецоперации, считает его представитель
Александр Тихонов
Яна Суринская
Сторона Филимонова считает, что в условиях спецоперации самое время пересмотреть правила подачи документов
Сторона Филимонова считает, что в условиях спецоперации самое время пересмотреть правила подачи документов / Архив Михаила Филимонова

Военнослужащий контрактной службы Михаил Филимонов, выполняющий боевые задачи в зоне специальной военной операции санитаром штурмовой роты, попросил Конституционный суд России (КС) признать не соответствующим Основному закону п. 5 ст. 33 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и аналогичную норму закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области», которыми установлено требование личной подачи документов для участия в выборах. Копия жалобы есть у «Ведомостей».

Заявитель пытался принять участие в выборах депутатов Орловского городского совета от «Справедливой России» в 2025 г. как одномандатник. В силу того что отпуск Филимонова заканчивался 6 июля – до наступления периода, в течение которого кандидат должен был предоставить в избирком копии документов для выдвижения (с 10 по 14 июля), он нотариально удостоверил подпись на своих заявлениях и копии необходимых документов, а также выдал нотариально удостоверенные доверенности на предоставление документов в избирком и на уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, после чего вернулся в свою войсковую часть в зону спецоперации.

Представитель избиркома принял у представителя Филимонова документы для выдвижения, говорится в жалобе. Затем председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Северного района Орла Наталия Зарубина направила представителю кандидата письмо, в котором сообщила, что предоставление документов представителем по нотариально удостоверенной доверенности не является надлежащим, а следовательно, кандидат не может считаться выдвинутым. «На этом основании избирательная комиссия уклонилась от коллегиального рассмотрения предоставленных документов», – пишет заявитель.

В Госдуме заявили о недостатках системы психологической помощи для участников спецоперации

Общество

Тогда представитель Филимонова обратился в суд с административным иском об оспаривании бездействия ТИК. Северный районный суд Орла и затем Орловский областной суд удовлетворили требования военнослужащего. Исполняя вступившее в законную силу решение суда, избирком зарегистрировал финансовых уполномоченных и выдал разрешение на открытие специального избирательного счета, но первый кассационный суд общей юрисдикции отменил судебные акты первой и апелляционной инстанций и принял новое решение – об отказе в удовлетворении административного иска.

В жалобе Филимонова упоминается аналогичное дело, о котором писали «Ведомости» 30 июня и 30 октября, – об отказе избиркома в регистрации на досрочных выборах главы Гдовского района Псковской области участнику спецоперации Дмитрию Поршневу ввиду непредоставления документов лично. КС отказал Поршневу в принятии к рассмотрению жалобы на п. 5 ст. 33 закона об основных гарантиях прав на участие в выборах и п. 19 ст. 32 избирательного кодекса Псковской области, абзац первый которого воспроизводит норму вышеназванного закона. Суд пришел к выводу, что отсутствие в законодательстве поблажки для участников спецоперации не лишает их возможности взять отпуск.

Сейчас самое время еще раз расширить список исключений из правила лишь о личной подаче документов для участия в выборах, считает автор жалобы Филимонова Сергей Подъяпольский (в 2015 г. КС постановил, что находящиеся под домашним арестом могут предоставить документы в избирком через адвоката). «Иное означает игнорирование реальности. В реальности существует линия боевого соприкосновения. Сотни тысяч наших сограждан находятся годами в тысячах километров от места жительства и не имеют возможности брать отпуска по своему усмотрению», – сказал Подъяпольский «Ведомостям».

В случае с Филимоновым избирком не отказал в регистрации, а не рассмотрел предоставленные с нарушением порядка документы кандидата, говорит электоральный юрист Гарегин Митин: «Такого основания для отказа в регистрации ст. 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» не предусматривает». По его мнению, не принимать предоставленные документы в рассматриваемом случае комиссия не могла. «Заявитель может рассчитывать по меньшей мере на отказное определение с разъяснением конституционного содержания оспариваемой нормы», – сказал эксперт «Ведомостям».

Дело Филимонова мало чем отличается от дела Поршнева с той разницей, что все-таки Филимонова поддержали суды первой и апелляционной инстанций, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. По его словам, они прямо применили действие Конституции, что допускается ч. 1 ст. 15 Основного закона. «Это дело интересно и тем, что суды в деле Филимонова и в деле Поршнева приходят к совершенно разным конституционным выводам, анализируя идентичные обстоятельства: КС не раз говорил, что одна лишь противоречивая и непредсказуемая практика как следствие правовой неопределенности может служить основанием для признания нормы неконституционной», – сказал он.

