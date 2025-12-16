Санитар штурмовой роты обжаловал в КС норму о личной подаче документов на выборы

Заявитель пытался принять участие в выборах депутатов Орловского городского совета от «Справедливой России» в 2025 г. как одномандатник. В силу того что отпуск Филимонова заканчивался 6 июля – до наступления периода, в течение которого кандидат должен был предоставить в избирком копии документов для выдвижения (с 10 по 14 июля), он нотариально удостоверил подпись на своих заявлениях и копии необходимых документов, а также выдал нотариально удостоверенные доверенности на предоставление документов в избирком и на уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, после чего вернулся в свою войсковую часть в зону спецоперации.