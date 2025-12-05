В Госдуме заявили о недостатках системы психологической помощи для участников спецоперации

Для улучшения качества психологической помощи специалисты должны постоянно обмениваться практиками, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. Что касается недоверия, оно всегда было у мужчин, отмечает она. Здесь нужно работать со страхами – понять, почему люди не идут к психологу и чего именно боятся, сказала Белехова. Кроме того, необходимо показывать бойцов, которые от первого лица говорят о своем опыте восстановления с психологом, считает Белехова. Насмотренность и понимание ситуации имеют значение в помощи участникам спецоперации, соглашается Белехова. «Это не измеряется опытом сугубо в психологии – нужны знания по военной травме и практик работы с ними», – говорит она.