В Минобороны начали работать над программой психологической помощи участникам спецоперации

Сейчас, по его словам, специалисты изучают опыт психологических реабилитационных программ участников боевых действий других стран, в том числе во время операций США во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и других военных конфликтах. Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»), который в качестве добровольца три месяца находился в зоне проведения спецоперации в качестве хирурга, подтвердил «Ведомостям», что такая группа создана – он сам взаимодействует с ней. «Пока обсуждаем форматы [работы]. Ясно, что это (психологическая помощь. – «Ведомости») востребовано сильно», – сказал он, отказавшись обсуждать детали.