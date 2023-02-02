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В Минобороны начали работать над программой психологической помощи участникам спецоперации

Пока речь идет о старшем командном составе, в дальнейшем масштаб ее работы планируется расширить
Илья Лакстыгал Екатерина Гробман Анна Киселева
Пока Минобороны работает над психологической программой только для старшего командного состава / Донат Сорокин / ТАСС

При Минобороны образована рабочая группа по разработке программы психологической реабилитации старшего командного состава Вооруженных сил, участвующего в специальной военной операции. Первое предварительное заседание состоялось 30 января, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к группе. Другой собеседник «Ведомостей», близкий к военно-медицинскому управлению ведомства, подтверждает обсуждение проработки программы профилактики посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у старшего офицерского состава.

Сейчас, по его словам, специалисты изучают опыт психологических реабилитационных программ участников боевых действий других стран, в том числе во время операций США во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и других военных конфликтах. Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»), который в качестве добровольца три месяца находился в зоне проведения спецоперации в качестве хирурга, подтвердил «Ведомостям», что такая группа создана – он сам взаимодействует с ней. «Пока обсуждаем форматы [работы]. Ясно, что это (психологическая помощь. – «Ведомости») востребовано сильно», – сказал он, отказавшись обсуждать детали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных