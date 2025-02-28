В России не хватает психологов для реабилитации участников спецоперации

Участники спецоперации не хотят обращаться к психологам, особенно к девушкам или неслужившим мужчинам, сказала в ходе сессии военный психолог, специалист по ЧС Татьяна Шнитко. «Мы уже очень сильно опаздываем с оказанием помощи бойцам. Психологическую помощь им надо было предоставить уже вчера», – подчеркнула она. В терапии таких пациентов важно показать им, что ПТСР – это не навсегда, а также то, что такая форма психологической защиты не делает их «сумасшедшими», добавила психолог. Ветеран спецоперации Валерий Зинкевич сказал, что ему сложно было общаться с врачом, который не имел опыта военных действий, поскольку гражданские не понимают, с чем военнослужащим пришлось столкнуться. В психологической работе с военными нужно основываться на принципе «равный равному» – так, по словам Зинкевича, проще раскрыться и поделиться проблемами, говоря «на своем языке».