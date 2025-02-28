В России не хватает психологов для реабилитации участников спецоперации

В России не хватает психологов для реабилитации участников спецоперацииНадо уже сейчас начинать готовиться к массовому возвращению военных с фронта, говорят депутаты и общественники
В России не хватает психологов, необходимых для реабилитации участников спецоперации, возвращающихся с фронта. На это обратил внимание врио начальника отдела департамента психологической работы Минобороны Руслан Попов в ходе тематической сессии на форуме ЛДПР «Плечом к плечу!». Понять, сколько именно специалистов недостает, можно будет только после того, как военнослужащие вернутся из зоны боевых действий, уточнила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко. В июне 2024 г. президент Владимир Путин говорил о том, что в зоне спецоперации находится порядка 700 000 человек.
В среднем прием у психолога длится 45–60 минут, поэтому один специалист в день может принять не больше 10 человек, продолжила Шешко. Более того, не каждый психолог вообще может оказать помощь таким пациентам из-за отсутствия необходимых знаний, добавила она. С начала боевых действий деятельность психологов стала более востребованной, говорила 26 февраля директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу. Многие специалисты в рамках переподготовки в сжатые сроки освоили «довольно сложные материалы по <...> сохранению психического здоровья» военнослужащих, поделилась она.
Военнослужащие еще даже не начали массово возвращаться с фронта, а психологов уже не хватает, обратил внимание глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). При этом в специализированной помощи нередко нуждаются не только участники спецоперации, но и их семьи, добавил он. Поэтому надо заранее проработать вопрос их сопровождения для выявления ПТСР на ранней стадии, поскольку вернувшиеся очень эмоциональны и вспыльчивы, любая мелочь может привести к агрессии, продолжает депутат. Кроме того, у них высокий запрос на социальную справедливость, несоответствие которой также может порождать всплески негативных эмоций, сказал Нилов.
Участники спецоперации не хотят обращаться к психологам, особенно к девушкам или неслужившим мужчинам, сказала в ходе сессии военный психолог, специалист по ЧС Татьяна Шнитко. «Мы уже очень сильно опаздываем с оказанием помощи бойцам. Психологическую помощь им надо было предоставить уже вчера», – подчеркнула она. В терапии таких пациентов важно показать им, что ПТСР – это не навсегда, а также то, что такая форма психологической защиты не делает их «сумасшедшими», добавила психолог. Ветеран спецоперации Валерий Зинкевич сказал, что ему сложно было общаться с врачом, который не имел опыта военных действий, поскольку гражданские не понимают, с чем военнослужащим пришлось столкнуться. В психологической работе с военными нужно основываться на принципе «равный равному» – так, по словам Зинкевича, проще раскрыться и поделиться проблемами, говоря «на своем языке».
Участники спецоперации обращаются не только за психологической поддержкой, но и за помощью в борьбе с зависимостями. В 2023 г. с такими проблемами в НМИЦ ПН им. В. П. Сербского Минздрава обратились 7–8% военнослужащих от их общего числа, большая часть из которых пришла именно с проблемами с алкоголем, поделилась генеральный директор центра Светлана Шпорт. В 2024 г. их количество возросло до 10%, добавила она. Иногда военные обращаются с вопросами о восстановлении сексуальной жизни, сказала Шпорт. Но чаще всего их волнуют «простые проблемы»: нарушение сна, проблемы с настроением, тревожность, флэшбэки, тяжелые воспоминания, сложности с адаптацией к нынешней жизни, обострение семейных вопросов, а также злоупотребление алкоголем, рассказала «Ведомостям» врач-психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.
Отложенные психологические проблемы могут иметь и жители приграничных регионов, обратил внимание руководитель фракции ЛДПР в Курской облдуме Владимир Федоров. По его словам, там люди живут «как в лотерее: выживешь или нет». Постоянные сирены, взрывы и обстрелы наносят не меньший вред психике, чем нахождение в непосредственной зоне боевых действий, поэтому у таких жителей «проблем будет не меньше, чем у участников спецоперации», считает он.
Согласно статистике ВОЗ, в России на 100 000 человек приходится всего лишь четыре или пять психологов, писали «Ведомости» 12 января 2024 г. В 2022 г. Минздрав России разработал примерные программы повышения квалификации врачей для оказания психологической помощи пациентам с ПТСР и членам их семей. Тематические образовательные курсы уже создали РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МГУ им. М. В. Ломоносова, НМИЦ ПН им. В. П. Сербского.