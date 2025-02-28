СПЧ призвал бизнес возвращать на работу ветеранов спецоперации с инвалидностью

СПЧ призвал бизнес возвращать на работу ветеранов спецоперации с инвалидностьюТаким гражданам надо помочь жить за счет собственного труда, а не пособий, считают в совете
Российские военные, получившие инвалидность в ходе спецоперации на Украине, часто не могут вернуться на свою прежнюю работу, заявил журналистам 27 февраля глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. По его словам, СПЧ проводит переговоры с деловыми организациями, чтобы наладить трудоустройство таких граждан.
СПЧ договаривается с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» о реинтеграции ветеранов с инвалидностью на работу, уточнил Фадеев. По его словам, если такие инвалиды не смогут выполнять прежние трудовые обязанности, то компании будут искать таким сотрудникам более подходящую должность. «Бизнес будет переучивать их [ветеранов-инвалидов] за свои деньги», – отметил он.
Военным с инвалидностью надо помочь вернуться к трудовой деятельности, чтобы «он мог сам зарабатывать, а не эксплуатировать статус ветерана и каждый раз выбивать какое-то очередное новое пособие», сказал член СПЧ и директор автономной некоммерческой организации содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков.
По мнению Новикова, лучше работодателя никто не знает, как «трансформировать» рабочие места под ветеранов-инвалидов. Поэтому заниматься реинтеграцией должен в первую очередь бизнес, а не государство, считает он.
В ноябре 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который увеличил единовременные выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, с 3 млн до 4 млн руб. Эти ветераны также получают ежемесячную пенсию по инвалидности. В 2025 г. такие выплаты для участников спецоперации с инвалидностью I группы составляют примерно 23 000 руб. в месяц, а для инвалидов II и III групп – около 19 200 и 13 500 руб. в месяц соответственно, следует из данных сайта Социального фонда России (СФР).
Заниматься адаптацией ветеранов с инвалидностью должен не только бизнес, но и государство, в том числе центры занятости, сказал «Ведомостям» зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев («Единая Россия»). Компаниям придется переоборудовать рабочее место для ветерана с инвалидностью, с 2025 г. для таких целей организации смогут получить от СФР возмещение до 200 000 руб. (заложено в нацпроекте «Кадры», стартовавшем в этом году), сказал он. При этом по закону участник спецоперации имеет право вернуться на свою прежнюю работу, напомнил депутат.
Инвалидность человека не всегда приводит к его низкой производительности, продолжает Терентьев. При этом важно, чтобы государство помогло найти новый карьерный путь ветеранам, если их травма не позволяет работать по прежней специальности. Заниматься такой адаптацией могут специалисты служб занятости, считает депутат.
Общероссийская организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» вместе с партией «Единая Россия» проводят образовательную программу для развития предпринимательских навыков среди ветеранов спецоперации, сообщил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы организации. Ветеранам спецоперации организуют «бизнес-визиты» на частные предприятия, а выпускников программы будут сопровождать наставники «Опоры России», дополнил он. Количество ветеранов, которых «Опора России» помогла трудоустроить, представитель организации не уточнил.
Представитель РСПП не смог предоставить комментарии о том, как союз помогает ветеранам-инвалидам реинтегрироваться на работе. Аналогичный запрос «Ведомости» направили в пресс-службу «Деловой России».