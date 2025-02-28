СПЧ призвал бизнес возвращать на работу ветеранов спецоперации с инвалидностью

Заниматься адаптацией ветеранов с инвалидностью должен не только бизнес, но и государство, в том числе центры занятости, сказал «Ведомостям» зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев («Единая Россия»). Компаниям придется переоборудовать рабочее место для ветерана с инвалидностью, с 2025 г. для таких целей организации смогут получить от СФР возмещение до 200 000 руб. (заложено в нацпроекте «Кадры», стартовавшем в этом году), сказал он. При этом по закону участник спецоперации имеет право вернуться на свою прежнюю работу, напомнил депутат.