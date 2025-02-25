К ветеранам спецоперации хотят отнести полицейских и прокуроров

К ветеранам спецоперации хотят отнести полицейских и прокуроровПравительство одобрило такие поправки Минобороны в закон о ветеранах
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила 24 февраля инициативу Минобороны, расширяющую список тех, кто может получить статус ветерана боевых действий после службы в зоне спецоперации. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Законопроект вносит поправки в закон о ветеранах. Минобороны предлагает считать участниками спецоперации не только военных, но и сотрудников других федеральных служб, если они отражали вооруженные вторжения на территорию РФ или противодействовали вооруженным провокациям на приграничных территориях. К числу таких лиц в проекте относятся полицейские, нацгвардейцы, пожарные, сотрудники служб уголовно-исполнительной системы и судебные приставы, а также прокуроры и сотрудники Следственного комитета РФ.
Помимо этого Минобороны своими поправками предлагает распространить статус ветерана на военных, которые отражали провокации на госгранице РФ или воевали на приграничных территориях России, прилегающих к зоне проведения спецоперации. В случае принятия поправок правительство также сможет самостоятельно определять такие территории, следует из документа.
Согласно действующей редакции закона о ветеранах, к ним относятся те, кто воевал на территории Украины и новых регионов РФ (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей). В этот перечень Курская и Белгородская области не включены.
Военные в Курской области числятся как участники контртеррористической операции (КТО), и это влияет на размер их выплат. Об этом рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии военный корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько в декабре прошлого года. Он также зачитал президенту письмо жены военного, который, по ее словам, служит в Курской области в штурмовой роте, но получает денежное довольствие в 42 000 руб. Путин заявил, что проблема с размером выплат будет исправлена и военных пересчитают задним числом.
Распространить статус ветерана спецоперации планируется еще на 83 461 человека, около половины из них – сотрудники Минобороны. Суммарные расходы на реализацию законопроекта в случае его принятия в 2025 г. составят около 4,57 млрд руб., сказано в материалах к проекту. Уже в 2026 г. потребуется 5,96 млрд руб., а в 2027 г. – 6,69 млрд руб., уточняется там же.
Законопроект Минобороны распространит меры социальной поддержки на новые категории ветеранов, пояснила «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов («Единая Россия») Елена Цунаева. При этом дополнительные выплаты для них определяются уже через правительственные постановления или президентские указы, говорит она. Необходимость уточнения перечня ветеранов боевых действий, который предлагает Минобороны, обсуждается уже долго и вряд ли вызовет дискуссии во время прохождения документа в Госдуме, продолжает Цунаева. При этом ведомства самостоятельно определят порядок присвоения статуса своим сотрудникам, говорит она. Присвоение статуса может в том числе зависеть от длительности командировки в зоне спецоперации, говорит депутат.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства с просьбой уточнить, одобрила ли комиссия по законопроектной деятельности инициативу Минобороны.