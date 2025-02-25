К ветеранам спецоперации хотят отнести полицейских и прокуроров

Законопроект Минобороны распространит меры социальной поддержки на новые категории ветеранов, пояснила «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов («Единая Россия») Елена Цунаева. При этом дополнительные выплаты для них определяются уже через правительственные постановления или президентские указы, говорит она. Необходимость уточнения перечня ветеранов боевых действий, который предлагает Минобороны, обсуждается уже долго и вряд ли вызовет дискуссии во время прохождения документа в Госдуме, продолжает Цунаева. При этом ведомства самостоятельно определят порядок присвоения статуса своим сотрудникам, говорит она. Присвоение статуса может в том числе зависеть от длительности командировки в зоне спецоперации, говорит депутат.