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ЦБ рекомендовал банкам помогать заемщикам еще до просрочки

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее помогать заемщикам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, не дожидаясь возникновения просроченной задолженности. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ предлагает банкам самостоятельно связываться с клиентами и предлагать варианты урегулирования задолженности. Среди возможных мер – снижение или отмена начисленных неустоек, отсрочка погашения основного долга, процентов либо их части.

Особое внимание регулятор рекомендует уделять заемщикам, которые пока выполняют обязательства в срок, но имеют признаки снижения платежеспособности. Банкам также предлагается создать отдельные каналы связи для консультаций клиентов по вопросам погашения кредитов.

Такие меры должны снизить риск обращения граждан к недобросовестным посредникам – «раздолжнителям». В ЦБ предупредили, что они могут обещать полное списание долгов или сохранение имущества при банкротстве, а также давать рекомендации, ухудшающие положение заемщиков.

3 ноября стало известно, что число жалоб на микрофинансовые организации за девять месяцев 2026 г. выросло на 57,3% до 43 200. Одной из основных причин регулятор назвал деятельность недобросовестных долговых консультантов.

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