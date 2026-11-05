ЦБ рекомендовал банкам помогать заемщикам еще до просрочки

Такие меры должны снизить риск обращения граждан к недобросовестным посредникам – «раздолжнителям». В ЦБ предупредили, что они могут обещать полное списание долгов или сохранение имущества при банкротстве, а также давать рекомендации, ухудшающие положение заемщиков.