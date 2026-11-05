Автора музыки к аниме Dragon Ball Z избрали генпрокурором Техаса
Американский сенатор Нейтан Джонсон, работавший над музыкой для аниме Dragon Ball Z («Драконий жемчуг»), победил на выборах генерального прокурора Техаса. Об этом сообщил журнал Variety.
По данным издания, задолго до избрания в Сенат в 2018 г. Джонсон участвовал в создании композиций для 67 эпизодов и пяти фильмов франшизы Dragon Ball. На посту сенатора он представил более 430 законопроектов.
По данным аналитической службы Decision Desk HQ, кандидат от Демократической партии набрал 53,27% голосов. Его соперником был представитель Республиканской партии Мэйс Миддлтон, набравший 46,73% голосов.
3 ноября прошли промежуточные выборы в конгресс США. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 представителей сената. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. На 5 ноября демократы получают 240 мест в палате представителей, республиканцы – 147. В верхней палате будут 54 сенатора-демократа и 44 республиканца. Кроме того, на выборах 2026 г. губернаторские посты заняли 28 демократов против 20 республиканцев.
Грег Эбботт проиграл выборы губернатора Техаса демократу Джине Хинохосе. По данным телеканала CNN, после обработки примерно 66% бюллетеней она набирала 57,4% голосов, тогда как действующий губернатор получал 41,3%. Место в сенате от Техаса также получил демократ Джеймс Таларико с результатом в 55,39% голосов, обойдя республиканца Кена Пакстона, занимающего должность генерального прокурора штата. Пакстон получил 43,08% голосов.