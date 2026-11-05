Google ответит по долгам российского «Гугла» на 91,5 квинтиллиона рублей

Кроме того, с бывшего руководителя российской компании Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо взыскали около 160,3 млрд руб. убытков. Они связаны с расторжением договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 г., заключением аналогичного соглашения в 2018 г. и переводами средств Google Ireland с апреля 2018 г. по март 2022 г. Ранее эту сумму уже взыскали с ирландской структуры.