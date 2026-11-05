Google ответит по долгам российского «Гугла» на 91,5 квинтиллиона рублей
Арбитражный суд Москвы привлек американские Google International LLC и Google LLC, а также ирландскую Google Ireland к субсидиарной ответственности по обязательствам российского ООО «Гугл». Суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского, признав основания для солидарной ответственности компаний доказанными. Размер текущих требований к ним превышает 91,5 квинтиллиона руб., окончательную сумму определят после завершения расчетов с кредиторами. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».
Основная часть требований связана с судебными штрафами, назначенными структурам Google за неисполнение решений по искам российских СМИ, преимущественно телеканалов, требовавших восстановить доступ к своим YouTube-каналам. Суд также привлек к субсидиарной ответственности бывшего гендиректора российского «Гугла» Дэвида Мунро Снэддона, но в пределах требований кредиторов, включенных в реестр, – их объем составляет около 23,5 млрд руб. Основным кредитором выступает ФНС. Требования к бывшим управляющим директорам Юлии Соловьевой и Юлии Рамазановой суд отклонил.
Кроме того, с бывшего руководителя российской компании Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо взыскали около 160,3 млрд руб. убытков. Они связаны с расторжением договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 г., заключением аналогичного соглашения в 2018 г. и переводами средств Google Ireland с апреля 2018 г. по март 2022 г. Ранее эту сумму уже взыскали с ирландской структуры.
3 ноября ТАСС писал, что судебные приставы взыскивают с американской Google LLC около 38 млрд руб., почти 21 млрд руб. из которых приходится на штрафы. С 2021 г. в отношении компании возбуждено 66 исполнительных производств. Помимо штрафов в общую сумму взысканий входят около 4,04 млрд руб. исполнительского сбора, а также требования имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.