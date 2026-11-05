Банк Англии повысил ключевую ставку до 4% из-за инфляционных рисков

К концу сентября инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5%, а к середине 2027 г. регулятор ожидает ее на уровне около 5%, после чего она начнет снижаться. Целевой уровень инфляции составляет 2%. В Банке Англии отметили, что рост энергетических издержек уже отражается на расходах домохозяйств и компаний. По оценке регулятора, накопившегося инфляционного давления достаточно для повышения ставки, хотя дальнейшие решения будут зависеть от динамики цен, заработных плат и экономической активности.