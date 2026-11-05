Банк Англии повысил ключевую ставку до 4% из-за инфляционных рисков
Банк Англии по итогам заседания, завершившегося 4 ноября, повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 4% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это первое повышение ставки с августа 2023 г.
Решение поддержали восемь из девяти членов комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC). Единственный голос против подала экономист Кэтрин Манн, предложившая повысить ставку сразу на 50 б. п. до 4,25%.
Регулятор объяснил ужесточение политики ростом инфляционных рисков на фоне продолжительного конфликта на Ближнем Востоке и подорожания энергоносителей. «Чем дольше цены на энергоносители остаются высокими, тем выше вероятность того, что инфляционные процессы приобретут устойчивый характер, что потребует дальнейшего повышения ключевой ставки», - предупредила заместитель управляющего по вопросам финансовой стабильности Банка Англии Сара Бриден.
К концу сентября инфляция в Великобритании ускорилась до 3,5%, а к середине 2027 г. регулятор ожидает ее на уровне около 5%, после чего она начнет снижаться. Целевой уровень инфляции составляет 2%. В Банке Англии отметили, что рост энергетических издержек уже отражается на расходах домохозяйств и компаний. По оценке регулятора, накопившегося инфляционного давления достаточно для повышения ставки, хотя дальнейшие решения будут зависеть от динамики цен, заработных плат и экономической активности.
В сентябре 2026 г. Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75%, предупредив о возможности повышения при усилении инфляционного давления из-за конфликта на Ближнем Востоке. Тогда регулятор прогнозировал, что в начале 2027 г. инфляция будет примерно вдвое выше целевых 2%.