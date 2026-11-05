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Ямпольская усомнилась в причастности руководства РГБ к «Литрейву» на Хеллоуин

Анна Суслова
Екатерина Дорофеева
Александр Авилов / Агентство «Москва»
Александр Авилов / Агентство «Москва»

Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что не может поверить в то, что руководство Российской государственной библиотеки (РГБ) имени Ленина могло задуматься о проведении «Литрейва».

«Надо знать, что было, надо обстоятельно разобраться, чтобы давать какие бы то ни было оценки. Руководство Российской государственной библиотеки я знаю с лучшей стороны. И не могу поверить в то, что там могли бы даже задуматься о том, чтобы праздновать Хеллоуин. В это я просто не могу поверить», — сказала она.

Ямпольская призналась, что не углублялась в изучение вопроса, и отметила, что не может сделать вывод о том, насколько мероприятие было уместно, поскольку не владеет полной информацией.

Вместе с тем Ямпольская назвала Хеллоуин «такой чертовщиной, которая, если когда-то и состояла в каком-то дальнем родстве с нашими Святками, то уже давно от этого родства отреклась». Она добавила, что «культ зла и сотрудничество со злом» не могут и не должны быть приемлемыми.

«Я искренне сочувствую той молодежи, которая впитала все эти хеллоуинские игрушки и героев прямо с детства. Потому что я всегда говорила: что ты в детстве любил, то останется с тобой навсегда. Вот что ты любишь, там у тебя и родина. И это тяжелая ситуация», – заключила Ямпольская.

31 октября в РГБ прошла бесплатная танцевальная вечеринка «Литрейв». Организаторы назвали мероприятие «социокультурным событием на стыке литературы и электронной музыки». На сайте РГБ указано, что гостей ожидали три танцпола, где звучали танцевальный поп, эмбиент и техно. В программе были заявлены диджеи Kovyazin D, Abelle, Lavblast, BӦris Redwäll и «другие знаковые артисты электронной сцены».

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