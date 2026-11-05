Ямпольская усомнилась в причастности руководства РГБ к «Литрейву» на Хеллоуин

«Надо знать, что было, надо обстоятельно разобраться, чтобы давать какие бы то ни было оценки. Руководство Российской государственной библиотеки я знаю с лучшей стороны. И не могу поверить в то, что там могли бы даже задуматься о том, чтобы праздновать Хеллоуин. В это я просто не могу поверить», — сказала она.