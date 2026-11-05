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Главная / Общество /

В России разработали препарат для лечения рака на основе доксорубицина

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российские ученые разработали препарат для лечения онкологических заболеваний на основе доксорубицина. Новая разработка должна повысить точность доставки действующего вещества к опухоли и снизить его негативное воздействие на сердце. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Препарат создали специалисты Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича Минобрнауки России. По данным аппарата вице-премьера, технология позволит повысить эффективность лекарственной терапии и уменьшить количество побочных эффектов.

Начать практическое применение разработки планируется в 2029 г.

Доксорубицин – противоопухолевый препарат из группы антрациклинов. Он воздействует на ДНК раковых клеток, препятствуя их размножению.

2 ноября Голикова на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2026» заявила, что в России с начала 2026 г. зарегистрировали лекарственные препараты по 15 международным непатентованным наименованиям (МНН) для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других болезней.

15 октября Минздрав зарегистрировал препарат нимоланцим для лечения рака пищевода, головы и шеи, а также отдельных опухолей головного мозга. Его действующее вещество – нимотузумаб. Препарат относится к таргетной терапии, которая воздействует на определенные механизмы развития опухоли.

6 октября ведомство зарегистрировало препарат элефуза для лечения ряда агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Лекарство разработано компанией «Петровакс фарм» совместно с китайскими партнерами.

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