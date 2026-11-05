В России разработали препарат для лечения рака на основе доксорубицина

2 ноября Голикова на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2026» заявила, что в России с начала 2026 г. зарегистрировали лекарственные препараты по 15 международным непатентованным наименованиям (МНН) для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других болезней.