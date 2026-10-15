Минздрав зарегистрировал препарат для лечения опухолей пищевода, головы и шеи
Минздрав России зарегистрировал препарат «Нимоланцим» для лечения ряда видов рака, в том числе пищевода, головы и шеи, а также отдельных опухолей головного мозга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Действующее вещество препарата – нимотузумаб. Лекарство предназначено для взрослых пациентов и относится к таргетной терапии, которая воздействует на определенные механизмы развития опухоли.
Как уточнили в министерстве, нимотузумаб изучали в рамках международных клинических исследований II и III фаз. Испытания показали, что применение препарата вместе со стандартной противоопухолевой терапией позволяет статистически значимо улучшить ряд показателей эффективности лечения.
По оценке Минздрава, полученные результаты подтверждают возможность использования нимотузумаба в составе комбинированной терапии при отдельных онкологических заболеваниях.
6 октября Минздрав зарегистрировал препарат «Элефуза» для терапии ряда агрессивных форм рака молочной железы и яичников. «Элефуза» разработана «Петровакс фарм» совместно с китайскими партнерами.
5 октября представитель биофармацевтической компании «Промомед» сообщил «Ведомостям» о выдаче Минздравом регистрационного удостоверения российскому препарату для лечения миодистрофии Дюшенна «Глевентра» (МНН «гивиностат»). Как уточнили в компании, это первый нестероидный препарат для терапии миодистрофии Дюшенна, чья эффективность не зависит от типа мутации, вызывающей заболевание.