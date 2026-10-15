Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,479+0,27%KUZB0,026+1,36%VEON-RX79,8+1,14%IMOEX2 404,61-0,7%RTSI902,28-0,7%RGBI111,74+0,34%RGBITR770,18+0,37%
Главная / Общество /

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения опухолей пищевода, головы и шеи

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Минздрав России зарегистрировал препарат «Нимоланцим» для лечения ряда видов рака, в том числе пищевода, головы и шеи, а также отдельных опухолей головного мозга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Действующее вещество препарата – нимотузумаб. Лекарство предназначено для взрослых пациентов и относится к таргетной терапии, которая воздействует на определенные механизмы развития опухоли.

Как уточнили в министерстве, нимотузумаб изучали в рамках международных клинических исследований II и III фаз. Испытания показали, что применение препарата вместе со стандартной противоопухолевой терапией позволяет статистически значимо улучшить ряд показателей эффективности лечения.

По оценке Минздрава, полученные результаты подтверждают возможность использования нимотузумаба в составе комбинированной терапии при отдельных онкологических заболеваниях.

6 октября Минздрав зарегистрировал препарат «Элефуза» для терапии ряда агрессивных форм рака молочной железы и яичников. «Элефуза» разработана «Петровакс фарм» совместно с китайскими партнерами.

5 октября представитель биофармацевтической компании «Промомед» сообщил «Ведомостям» о выдаче Минздравом регистрационного удостоверения российскому препарату для лечения миодистрофии Дюшенна «Глевентра» (МНН «гивиностат»). Как уточнили в компании, это первый нестероидный препарат для терапии миодистрофии Дюшенна, чья эффективность не зависит от типа мутации, вызывающей заболевание.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её