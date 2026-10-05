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Минздрав зарегистрировал российский препарат для терапии миодистрофии Дюшенна

Анна Киселева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минздрав выдал регистрационное удостоверение российскому препарату для лечения миодистрофии Дюшенна «Глевентра» (МНН «гивиностат»). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель биофармацевтической компании «Промомед» на форуме «Биопром».

Как уточнили в компании, это первый нестероидный препарат для терапии миодистрофии Дюшенна, чья эффективность не зависит от типа мутации, вызывающей заболевание. Гивиностат снижает воспаление и фиброз, а также уменьшает жировое замещение мышечной ткани, стимулируя ее регенерацию.

«Для врачей открывается вариативность в принятии клинических решений без необходимости сложного подбора под индивидуальный генетический профиль пациента», – сказала директор по новым продуктам компании Кира Заславская.

Миодистрофия Дюшенна – это редкое наследственное заболевание. Оно вызвано мутациями в гене DMD, из-за чего полностью отсутствует или не выполняет свои функции белок дистрофин. Это становится причиной повреждения мышечных волокон, хронического воспаления, фиброза и замещения мышечной ткани. Данный процесс приводит к нарастающей инвалидизации и зависимости пациента от посторонней помощи. В России зарегистрировано около 2000 пациентов с данным диагнозом.

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