Минздрав зарегистрировал российский препарат для терапии миодистрофии Дюшенна

Миодистрофия Дюшенна – это редкое наследственное заболевание. Оно вызвано мутациями в гене DMD, из-за чего полностью отсутствует или не выполняет свои функции белок дистрофин. Это становится причиной повреждения мышечных волокон, хронического воспаления, фиброза и замещения мышечной ткани. Данный процесс приводит к нарастающей инвалидизации и зависимости пациента от посторонней помощи. В России зарегистрировано около 2000 пациентов с данным диагнозом.