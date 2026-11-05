Путин поручил создать программу обучения для бойцов без высшего образования

Путин поручил создать программу обучения для бойцов без высшего образованияОна будет создана по аналогии с «Временем героев»
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству разработать отдельную образовательную программу для участников спецоперации, не имеющих высшего образования. Она должна быть создана по аналогии с кадровым проектом «Время героев».
Новая программа позволит расширить возможности профессиональной подготовки военнослужащих и ветеранов, которые не соответствуют образовательным требованиям действующего проекта. Подробности организации обучения и сроки запуска пока не уточняются.
Программа «Время героев» действует с 2024 г. и направлена на подготовку участников спецоперации к работе на руководящих должностях в органах государственной и муниципальной власти. Одним из условий отбора кандидатов является наличие высшего образования и управленческого опыта.
3 ноября участник первого потока программы Андрей Порошин получил назначение в Минприроды России. Он возглавил отдел сохранения озера Байкал. По данным организаторов, к началу ноября состоялось более 120 назначений участников «Времени героев» на различные должности.
29 октября стало известно о законопроекте, предусматривающем зачет военной службы по контракту в стаж муниципальной службы. Эксперты отмечали, что отсутствие высшего образования остается одним из препятствий для трудоустройства ветеранов в органы власти.