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Главная / Политика /

Участник программы «Время героев» возглавил отдел по сохранению Байкала

Антон Потоков
Время Героев
Время Героев

Кавалер ордена Мужества, участник президентской программы «Время героев» Андрей Порошин назначен заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов – начальником отдела сохранения озера Байкал Минприроды России. Об этом сообщила пресс-служба программы.

На новой должности Порошин будет отвечать за мероприятия по сохранению экосистемы Байкала и устойчивому социально-экономическому развитию Байкальской природной территории.

«Настоящий патриотизм – это бережное отношение к природе родной страны и стремление сохранить ее для будущих поколений, для наших детей. Беречь природу – значит беречь Родину», – заявил он, комментируя назначение.

Наставником Порошина в программе «Время героев» был министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, за время работы в ведомстве Порошин продемонстрировал способность находить системные решения природоохранных вопросов.

Порошин родился в 1988 г. в Красновишерске Пермского края. Он награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова. В феврале 2025 г. его назначили советником министра природных ресурсов и экологии.

В 2024 г. Порошин стал участником первого потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Обучение он завершил в мае 2026 г.

По данным пресс-службы программы, к настоящему времени состоялось более 120 назначений ее участников на различные должности. Среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и руководитель «Движения первых» Артур Орлов.

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