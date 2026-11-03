Участник программы «Время героев» возглавил отдел по сохранению Байкала
Кавалер ордена Мужества, участник президентской программы «Время героев» Андрей Порошин назначен заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов – начальником отдела сохранения озера Байкал Минприроды России. Об этом сообщила пресс-служба программы.
На новой должности Порошин будет отвечать за мероприятия по сохранению экосистемы Байкала и устойчивому социально-экономическому развитию Байкальской природной территории.
«Настоящий патриотизм – это бережное отношение к природе родной страны и стремление сохранить ее для будущих поколений, для наших детей. Беречь природу – значит беречь Родину», – заявил он, комментируя назначение.
Наставником Порошина в программе «Время героев» был министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, за время работы в ведомстве Порошин продемонстрировал способность находить системные решения природоохранных вопросов.
Порошин родился в 1988 г. в Красновишерске Пермского края. Он награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова. В феврале 2025 г. его назначили советником министра природных ресурсов и экологии.
В 2024 г. Порошин стал участником первого потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Обучение он завершил в мае 2026 г.
По данным пресс-службы программы, к настоящему времени состоялось более 120 назначений ее участников на различные должности. Среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и руководитель «Движения первых» Артур Орлов.