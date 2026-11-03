МИД объяснил последствия выхода РФ из конвенции по пыткам
Выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток не означает отказа Москвы от выполнения международных обязательств в этой сфере. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, Россия продолжает выполнять обязательства, предусмотренные Конвенцией ООН против пыток 1984 г. и Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г. Захарова напомнила, что Россия объявила о выходе из Совета Европы 15 марта 2022 г., после чего организация приняла решение о немедленном прекращении ее членства. При этом Москва продолжила участвовать в ряде международных договоров, открытых для государств, не входящих в СЕ, включая Конвенцию 1987 г.
Одной из причин последующей денонсации документа дипломат назвала действия Совета Европы, который заблокировал процедуру избрания нового представителя России в Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКПП) после истечения полномочий предыдущего в декабре 2023 г.
«Россия не отказывалась от сотрудничества и была готова обсуждать модальности потенциального визита Европейского комиссара по предотвращению пыток на свою территорию – после восстановления нашей страны в ее конвенционных правах. Сам же комитет при этом требовал для себя неких дополнительных гарантий, выходящих за рамки положений конвенции», - пояснила она,
Кроме того, представитель МИДа обвинила комитет в политизации своей деятельности, указав на его обращения только по ситуациям вокруг Алексея Навального (был внесен в список экстремистов и террористов) и задержанных по делу о теракте в «Крокус сити холле».
Россия с 1 ноября официально прекратила участие в Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
29 сентября 2025 г. президент Владимир Путин подписал закон о денонсации конвенции. В пояснительной записке причиной выхода называлась блокировка Советом Европы назначения российского представителя в ЕКПП. В Москве заявляли, что из-за этого Россия не может полноценно участвовать в работе механизма мониторинга.