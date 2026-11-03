МИД объяснил последствия выхода РФ из конвенции по пыткам

По словам Захаровой, Россия продолжает выполнять обязательства, предусмотренные Конвенцией ООН против пыток 1984 г. и Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г. Захарова напомнила, что Россия объявила о выходе из Совета Европы 15 марта 2022 г., после чего организация приняла решение о немедленном прекращении ее членства. При этом Москва продолжила участвовать в ряде международных договоров, открытых для государств, не входящих в СЕ, включая Конвенцию 1987 г.