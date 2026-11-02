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Россия официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия с 1 ноября официально прекратила участие в Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Об этом сообщил Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКПП) при Совете Европы.

Российские власти уведомили организацию о решении денонсировать конвенцию 30 октября 2025 г. Решение вступило в силу спустя год после направления уведомления. Россия являлась участницей соглашения с 1998 г.

По данным Совета Европы, с 1998 по 2021 г. представители ЕКПП провели 30 инспекционных визитов в Россию, посетив более 450 мест лишения свободы. При этом российские власти разрешили опубликовать отчеты только о четырех проверках. Среди неопубликованных материалов остаются результаты десяти визитов в Чечню и на Северный Кавказ в 2000–2017 гг.

29 сентября 2025 г. президент Владимир Путин подписал закон о денонсации конвенции. В пояснительной записке причиной выхода называлась блокировка Советом Европы назначения российского представителя в ЕКПП. В Москве заявляли, что из-за этого Россия не может полноценно участвовать в работе механизма мониторинга.

Ранее, 24 сентября, Совет Федерации одобрил закон о денонсации конвенции и двух протоколов к ней. При этом сенаторы отмечали, что Россия продолжит соблюдать обязательства по другим международным документам в области прав человека, включая Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах.

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