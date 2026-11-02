Россия официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

По данным Совета Европы, с 1998 по 2021 г. представители ЕКПП провели 30 инспекционных визитов в Россию, посетив более 450 мест лишения свободы. При этом российские власти разрешили опубликовать отчеты только о четырех проверках. Среди неопубликованных материалов остаются результаты десяти визитов в Чечню и на Северный Кавказ в 2000–2017 гг.