В России вдвое расширили перечень оснований для выдворения мигрантов
С 3 ноября в России более чем вдвое увеличится перечень административных правонарушений, за которые иностранных граждан могут выдворить из страны. Число соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) вырастет с 22 до 45. Изменения предусмотрены федеральным законом № 294-ФЗ, подписанным президентом Владимиром Путиным 4 августа.
В перечень новых оснований вошли мелкое хулиганство, нарушение порядка проведения публичных мероприятий, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и дискредитация Вооруженных сил РФ. Выдворение также предусмотрено за призывы к введению санкций против России и нарушению ее территориальной целостности.
Кроме того, основанием для выдворения могут стать нарушение режима чрезвычайной ситуации, контртеррористической операции или военного положения, пропаганда нацистской и экстремистской символики, распространение экстремистских материалов и дискриминация.
Поправки также предусматривают повышение административных штрафов за нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания, а также за незаконную трудовую деятельность.
2 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за последние полтора года число выдворений иностранных граждан за различные правонарушения выросло в 2,6 раза. По его словам, с 2024 г. в России приняли 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, из которых 21 был инициирован депутатами Госдумы.
1 ноября директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что за девять месяцев 2026 г. из России принудительно выдворили 63 500 иностранных граждан и лиц без гражданства. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 г.
22 октября официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что за восемь месяцев 2026 г. ведомство запретило въезд в Россию более чем 260 000 иностранцев. Показатель увеличился на 75,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.