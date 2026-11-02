В России вдвое расширили перечень оснований для выдворения мигрантов

2 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за последние полтора года число выдворений иностранных граждан за различные правонарушения выросло в 2,6 раза. По его словам, с 2024 г. в России приняли 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, из которых 21 был инициирован депутатами Госдумы.