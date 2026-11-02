«Яндекс пэй» восстановил работу после сбоя
Специалисты платежного сервиса «Яндекс пэй» устранили технический сбой, из-за которого часть пользователей столкнулись с проблемами доступа. Работа сервиса восстановлена в штатном режиме, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.
«Наши специалисты уже устранили сложности», – заявили представители сервиса.
Пользователи жаловались на проблемы с денежными переводами, оплатой покупок и пополнением счетов. По данным сервиса мониторинга Detector404, также поступали сообщения о некорректном отображении баланса и задержках при зачислении средств. Причины сбоя компания не уточнила.
22 октября «Яндекс» сообщил о восстановлении основных функций «Яндекс пэй» после масштабного сбоя. Пользователям вновь стали доступны переводы, оплата покупок, открытие накопительных счетов и вкладов. При этом отдельные функции сервиса «Супер сплит» продолжали восстанавливать поэтапно.
13 октября компания возобновила доступ к переводам и платежам для части пользователей. Тогда «Яндекс» временно повысил ставку по накопительным счетам в «Сейвах» до 20% годовых.
Предыдущие перебои были связаны с атаками беспилотников на дата-центры «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях 8–11 октября. Из-за повреждения инфраструктуры возникли сбои в работе платежных и других сервисов компании.