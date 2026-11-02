«Яндекс пэй» восстановил работу после сбоя

Пользователи жаловались на проблемы с денежными переводами, оплатой покупок и пополнением счетов. По данным сервиса мониторинга Detector404, также поступали сообщения о некорректном отображении баланса и задержках при зачислении средств. Причины сбоя компания не уточнила.