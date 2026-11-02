Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,221+1,24%VEON-RX85,7+0,94%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 457,82-2,2%RTSI956,18-2,7%RGBI112,21-0,05%RGBITR777,91+0,05%
Главная / Технологии /

«Яндекс пэй» восстановил работу после сбоя

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Специалисты платежного сервиса «Яндекс пэй» устранили технический сбой, из-за которого часть пользователей столкнулись с проблемами доступа. Работа сервиса восстановлена в штатном режиме, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

«Наши специалисты уже устранили сложности», – заявили представители сервиса.

Пользователи жаловались на проблемы с денежными переводами, оплатой покупок и пополнением счетов. По данным сервиса мониторинга Detector404, также поступали сообщения о некорректном отображении баланса и задержках при зачислении средств. Причины сбоя компания не уточнила.

22 октября «Яндекс» сообщил о восстановлении основных функций «Яндекс пэй» после масштабного сбоя. Пользователям вновь стали доступны переводы, оплата покупок, открытие накопительных счетов и вкладов. При этом отдельные функции сервиса «Супер сплит» продолжали восстанавливать поэтапно.

13 октября компания возобновила доступ к переводам и платежам для части пользователей. Тогда «Яндекс» временно повысил ставку по накопительным счетам в «Сейвах» до 20% годовых.

Предыдущие перебои были связаны с атаками беспилотников на дата-центры «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях 8–11 октября. Из-за повреждения инфраструктуры возникли сбои в работе платежных и других сервисов компании.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь