«Яндекс» восстановил основные функции «Яндекс пэй»

Пирогов уточнил, что оплата картой «Супер сплита» восстановлена для миллионов пользователей, но пока доступна не всем. Возможность оплачивать покупки частями постепенно возвращается и в магазины-партнеры. С 16 октября в штатном режиме работают операции по погашению задолженности. Платежи, которые не удалось внести во время сбоя, компания не считала просроченными.