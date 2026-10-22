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«Яндекс» восстановил основные функции «Яндекс пэй»

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Яндекс» восстановил работу основных функций платежного сервиса «Яндекс пэй» после масштабного сбоя. Пользователям вновь доступны открытие накопительных счетов и вкладов, переводы и оплата покупок. Об этом сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов.

В сервисе «Сейвы» снова можно открывать накопительные счета, вклады и фонды, переводить средства между счетами и на карту «Пэй», а также проверять баланс. Возобновилось оформление виртуальных и пластиковых карт, активация платежных стикеров и оплата по QR-коду. По картам вновь начисляется кешбэк.

Пирогов уточнил, что оплата картой «Супер сплита» восстановлена для миллионов пользователей, но пока доступна не всем. Возможность оплачивать покупки частями постепенно возвращается и в магазины-партнеры. С 16 октября в штатном режиме работают операции по погашению задолженности. Платежи, которые не удалось внести во время сбоя, компания не считала просроченными.

13 октября «Яндекс пэй» восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Тогда компания повысила ставку по накопительным счетам в «Сейвах» до 20% годовых на период с 11 по 17 октября.

Сбои начались после атак беспилотников на дата-центры «Яндекса» в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире 8, 9 и 11 октября. Из-за повреждения инфраструктуры возникли перебои в работе платежных и других сервисов компании.

20 октября «Яндекс» сообщил о восстановлении основных функций рекламного сервиса «Директ». При этом полное восстановление всех сервисов компании еще продолжается.

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