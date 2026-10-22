«Яндекс» восстановил основные функции «Яндекс пэй»
В сервисе «Сейвы» снова можно открывать накопительные счета, вклады и фонды, переводить средства между счетами и на карту «Пэй», а также проверять баланс. Возобновилось оформление виртуальных и пластиковых карт, активация платежных стикеров и оплата по QR-коду. По картам вновь начисляется кешбэк.
Пирогов уточнил, что оплата картой «Супер сплита» восстановлена для миллионов пользователей, но пока доступна не всем. Возможность оплачивать покупки частями постепенно возвращается и в магазины-партнеры. С 16 октября в штатном режиме работают операции по погашению задолженности. Платежи, которые не удалось внести во время сбоя, компания не считала просроченными.
13 октября «Яндекс пэй» восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Тогда компания повысила ставку по накопительным счетам в «Сейвах» до 20% годовых на период с 11 по 17 октября.
Сбои начались после атак беспилотников на дата-центры «Яндекса» в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире 8, 9 и 11 октября. Из-за повреждения инфраструктуры возникли перебои в работе платежных и других сервисов компании.
20 октября «Яндекс» сообщил о восстановлении основных функций рекламного сервиса «Директ». При этом полное восстановление всех сервисов компании еще продолжается.