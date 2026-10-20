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«Яндекс» восстановил основные функции рекламного сервиса «Директ»

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» вернул рекламодателям доступ к основным инструментам сервиса «Директ», работа которых была ограничена после атаки беспилотников на дата-центры компании. Об этом сообщили в «Яндексе».

Теперь пользователи снова могут создавать рекламные кампании и редактировать действующие, регистрировать новые аккаунты, менять настройки профиля и полноценно управлять счетом. Эти возможности были технически ограничены с 11 октября.

В компании пояснили, что восстановление функциональности проходило поэтапно. После повреждения дата-центров требовалось постепенно увеличивать нагрузку на рекламную систему, чтобы обеспечить стабильную работу каждого возвращенного инструмента.

При этом ранее запущенные рекламные кампании продолжали работать с 11 по 14 октября, когда интерфейс «Директа» был недоступен. По данным компании, расходы на продвижение оставались в пределах, заданных самими рекламодателями. В «Яндексе» также предупредили, что статистика по кампаниям за этот период пока может отображаться не полностью.

15 октября представитель компании сообщил «Ведомостям», инженеры «Яндекса» восстановили доступ к личному кабинету «Директа» и на сайте, и в мобильном приложении. Однако тогда сервис работал в ограниченном режиме.

Атаке беспилотников ВСУ подверглись три дата-центра «Яндекса» – в Сасове Рязанской области (8 октября), Калуге (9 октября) и Владимире (11 октября). После ударов работа центра обработки данных (ЦОД) во Владимире была полностью остановлена. По данным сервисов мониторинга «Сбой.РФ» и Detector404, проблемы затронули практически всю экосистему: «Яндекс Go», «Яндекс Еду», Delivery Club, «Яндекс Пэй», «Яндекс Музыку», «Кинопоиск» и т. д. Инженеры в первую очередь восстанавливают наиболее востребованные сервисы компании, сообщил представитель «Яндекса» днем 11 октября.

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