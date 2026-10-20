«Яндекс» восстановил основные функции рекламного сервиса «Директ»

При этом ранее запущенные рекламные кампании продолжали работать с 11 по 14 октября, когда интерфейс «Директа» был недоступен. По данным компании, расходы на продвижение оставались в пределах, заданных самими рекламодателями. В «Яндексе» также предупредили, что статистика по кампаниям за этот период пока может отображаться не полностью.