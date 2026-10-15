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«Яндекс» восстановил доступ к личному кабинету «Директа»

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Инженеры «Яндекса» восстановили доступ к личному кабинету сервиса для рекламы в интернете «Директ» и на сайте, и в мобильном приложении. Однако пока сервис работает в ограниченном режиме, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Сейчас в «Директе» можно запустить созданные ранее кампании или остановить активные, пополнить баланс и задать лимиты недельного бюджета на общем счете. Данные статистики могут быть неполными, а отдельные инструменты – недоступны. Функциональность «Директа» восстанавливается поэтапно, отметили в «Яндексе».

После атаки на дата-центы часть вычислительных мощностей пока не до конца восстановлена. Делать выводы о работе кампаний, площадок или таргетингов в некоторых случаях преждевременно, так как информация о конверсиях в отчетах статистики может быть не в полном объеме, предупредили в «Яндексе». С 11 по 14 октября, пока интерфейс «Директа» был недоступен, запущенные ранее кампании продолжали работать. 

«Обычно рекламодатели дают алгоритмам несколько недель, чтобы накопить статистику и выйти на максимальную эффективность. У действующих кампаний уже есть данные, накопленные до сбоя, поэтому мы ожидаем, что адаптация займет меньше времени. Мы рекомендуем не останавливать кампании и дать стратегиям время на восстановление», – заявил директор по продуктам и технологиям «Яндекс рекламы» Алексей Штоколов.

Атаке беспилотников ВСУ подверглись три дата-центра «Яндекса» – в Сасове Рязанской области (8 октября), Калуге (9 октября) и Владимире (11 октября). После ударов работа центра обработки данных (ЦОД) во Владимире была полностью остановлена. Это привело к сбою: по данным сервисов мониторинга «Сбой.РФ» и Detector404, проблемы затронули практически всю экосистему: «Яндекс Go», «Яндекс Еду», Delivery Club, «Яндекс Пэй», «Яндекс Музыку», «Кинопоиск» и т. д. Инженеры в первую очередь восстанавливают наиболее востребованные сервисы компании, сообщил представитель «Яндекса» днем 11 октября.

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