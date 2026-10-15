«Яндекс» восстановил доступ к личному кабинету «Директа»

После атаки на дата-центы часть вычислительных мощностей пока не до конца восстановлена. Делать выводы о работе кампаний, площадок или таргетингов в некоторых случаях преждевременно, так как информация о конверсиях в отчетах статистики может быть не в полном объеме, предупредили в «Яндексе». С 11 по 14 октября, пока интерфейс «Директа» был недоступен, запущенные ранее кампании продолжали работать.