«Яндекс пэй» восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей

Пирогов также сообщил о решении повысить всем текущим пользователям накопительных счетов в «Сейвах» ставку до 20% годовых на неделю – с 11 до 17 октября включительно, без дополнительных условий. Данные о начислениях будут постепенно отображаться в истории операций. Если в период недоступности сервиса у пользователя был платеж по «Супер сплиту» или кредиту «Яндекса», он не будет считаться просроченным. Условия погашения также не изменятся. Оплатить можно будет при восстановлении возможности оплаты. Начисленные пени будут возмещены компанией, для этого нужно написать в поддержку.