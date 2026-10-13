«Яндекс пэй» восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей
По его словам, доступ открывается поэтапно, чтобы сервис справлялся с нагрузкой. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами запущена в полном объеме.
Пирогов также сообщил о решении повысить всем текущим пользователям накопительных счетов в «Сейвах» ставку до 20% годовых на неделю – с 11 до 17 октября включительно, без дополнительных условий. Данные о начислениях будут постепенно отображаться в истории операций. Если в период недоступности сервиса у пользователя был платеж по «Супер сплиту» или кредиту «Яндекса», он не будет считаться просроченным. Условия погашения также не изменятся. Оплатить можно будет при восстановлении возможности оплаты. Начисленные пени будут возмещены компанией, для этого нужно написать в поддержку.
8 октября украинские БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасове Рязанской области. Начался пожар, работа площадки была полностью остановлена. 9 октября удару подвергся ЦОД в Калуге, несколько модулей выведены из строя. 11 октября был атакован дата-центр во Владимире, его работа полностью остановлена. 12 октября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство совместно с Минобороны обсуждает вопрос прикрытия дата-центров после атаки на «Яндекс».