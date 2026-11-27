8 октября финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов заявил, что в 2027 г. рубль ослабнет на несколько процентов, резких скачков не предвидится. Курс будет более крепким из-за повышения налогов на заграничные покупки на фоне более сдержанного кредитования из-за жесткого регулирования и высокой ключевой ставки, отметил он.