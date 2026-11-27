В ВТБ ожидают доллар по 84–85 рублей к концу года
«Мы видели исторически, что рубль немного ослабляется в декабре», – объяснил он.
На 27 ноября Банк России установил официальный курс доллара на отметке 82,13 руб. В ноябре валюта дорожала до максимальных за месяц 82,98 руб.
8 октября финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов заявил, что в 2027 г. рубль ослабнет на несколько процентов, резких скачков не предвидится. Курс будет более крепким из-за повышения налогов на заграничные покупки на фоне более сдержанного кредитования из-за жесткого регулирования и высокой ключевой ставки, отметил он.
12 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что стабильность курса рубля зависит от уровня инфляции: чем ниже рост цен, тем устойчивее национальная валюта. По ее словам, курс рубля должен определяться не потребностями отдельных отраслей, а соотношением экспорта и импорта.