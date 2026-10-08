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В «Сбере» ожидают ослабления рубля в 2027 году

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2027 г. рубль ослабнет на несколько процентов, резких скачков не предвидится, заявил финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов на форуме «Настоящее – будущее».

«В этом году мы примерно останемся около текущего курса. Рубль уже достаточно ослаб, и факторов существенных для того, чтобы он еще резко продолжал, вроде бы нет, особенно учитывая текущие цены на нефть», – сказал он.

Скворцов также отметил, что курс рубля будет более крепким из-за повышения налогов на заграничные покупки на фоне более сдержанного кредитования из-за жесткого регулирования и высокой ключевой ставки.

Официальный курс доллара от Банка России на 8 октября составляет 85,48 руб., евро – 96,33 руб., юаня – 12,75 руб.

5 октября Минфин РФ сообщил, что направит 279,42 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться с 7 октября по 6 ноября.

15 сентября Банк России в комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП» сообщил, что основным фактором ослабления рубля в августе стало прекращение продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть. Дополнительное давление на курс оказывал спрос со стороны отдельных участников рынка. В обычное время они являются нетто-продавцами валюты, отметил ЦБ.

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