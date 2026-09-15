ЦБ: основным фактором ослабления рубля стало сокращение продаж валюты

В августе среднемесячный курс рубля ко всем мировым валютам ослабился: к доллару США – на 6,8%, к евро – на 8,4% и к юаню – на 7,8%. По предварительным данным, за август реальный эффективный курс рубля ослабился на 9,1% относительно июля, но остается выше своей медианы последних лет.