ЦБ: основным фактором ослабления рубля стало сокращение продаж валюты
Основным фактором ослабления рубля в августе стало прекращение продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть. Об этом сообщил Банк России в комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».
Дополнительное давление на курс оказывал спрос со стороны отдельных участников рынка. В обычное время они являются нетто-продавцами валюты, отметил ЦБ.
В августе среднемесячный курс рубля ко всем мировым валютам ослабился: к доллару США – на 6,8%, к евро – на 8,4% и к юаню – на 7,8%. По предварительным данным, за август реальный эффективный курс рубля ослабился на 9,1% относительно июля, но остается выше своей медианы последних лет.
14 сентября «Ведомости» писали, что Банк России выделяет падение объемов чистых продаж иностранной валюты нефинансовыми компаниями на 15,3% месяц к месяцу до $18,8 млрд (при среднем за 12 месяцев в $19,4 млрд) среди факторов, которые влияют на валютный рынок. ЦБ подчеркивает, что «снижение продаж, помимо прочего, было связано с выплатой долгов рядом экспортеров».
Рубль с начала года демонстрировал высокую волатильность, перейдя к устойчивому ослаблению с середины июня. В августе курс продолжил ощутимо снижаться. По данным ЦБ, за месяц он опустился с 79,5 руб./$ до 85,6 руб./$ на 29 августа (последний рабочий день месяца). На 16 сентября ЦБ установил курс 84,24 руб./$.