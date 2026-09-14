ЦБ сообщил о растущей волатильности курса рубля

ЦБ сообщил о растущей волатильности курса рубляАналитики регулятора указали на последствия падения нефтяных цен летом
Банк России фиксирует тенденцию к росту волатильности валютного рынка в конце лета. Об этом говорится в подготовленном регулятором «Обзоре рисков финансовых рынков» за август 2026 г. Диапазон колебаний курса доллара составил 8,2% (79,46–85,95 руб.) против 5,2% по итогам июля. Для юаня разброс был выше – 8,5% (11,77–12,77 руб.) против 5,9% за предыдущий месяц. Котировки обеих валют менялись в среднем на 5,9% за предыдущие 12 месяцев.
Регулятор также указывает на ускоренный рост курсов иностранных валют к рублю в августе. При этом он отмечает, что показатели остались в пределах усредненной динамики за 2025–2026 гг. Курс доллара вырос на 7,2% до 85,6 руб./$, тогда как в среднем за последние 12 месяцев он составлял 78,49 руб./$. Юань вырос на 7,7% до 12,73 руб. (в среднем за последние 12 месяцев – 11,31 руб. за юань).
Банк России выделяет падение объемов чистых продаж иностранной валюты нефинансовыми компаниями на 15,3% месяц к месяцу до $18,8 млрд (при среднем за 12 месяцев в $19,4 млрд) среди факторов, которые влияют на валютный рынок. ЦБ подчеркивает, что «снижение продаж, помимо прочего, было связано с выплатой долгов рядом экспортеров».
Также он видит причину в снижении нефтяных цен. По данным Минэкономразвития, котировки российской марки Urals в июле упали до $59,02/барр. Восстановление до $67,11/барр. в августе еще не отразилось в статистике, с учетом лага поступления валютной выручки на российский рынок в 1–2 месяца, отметил ЦБ.
Ослабление рубля летом связано с падением российского экспорта на фоне геополитических факторов, а также с ростом объемов импорта, в том числе нефтепродуктов, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания 11 сентября.
«Что касается российской экономики, то динамику физических объемов российского экспорта сдерживают геополитические факторы и временное выбытие части логистических мощностей. Одновременно растет спрос на импорт, в том числе для замещения предложения нефтепродуктов и пополнения сократившихся запасов. И совокупность этих факторов привела к некоторому ослаблению рубля в летние месяцы», – сказала глава ЦБ.
Эксперты указывали на дефицит предложения валюты в июле, писали «Ведомости» 31 августа. Более скромные объемы валютной выручки нефтяных компаний оказывают дополнительное давление на курс из-за снижения цен на российскую нефть, отмечал тогда управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко. Также экономисты указали на повреждения НПЗ и импорт нефтепродуктов как фактор ослабления рубля.
В начале осени курс рубля может немного укрепиться за счет повышения цен на внешних рынках и предложения валюты, прогнозирует главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. Рубль в начале осени будет торговаться в диапазоне 83–89 руб./$, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. На сентябрь аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует курс в диапазоне 82–88 руб./$.