ЦБ сообщил о растущей волатильности курса рубля

Регулятор также указывает на ускоренный рост курсов иностранных валют к рублю в августе. При этом он отмечает, что показатели остались в пределах усредненной динамики за 2025–2026 гг. Курс доллара вырос на 7,2% до 85,6 руб./$, тогда как в среднем за последние 12 месяцев он составлял 78,49 руб./$. Юань вырос на 7,7% до 12,73 руб. (в среднем за последние 12 месяцев – 11,31 руб. за юань).