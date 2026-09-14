Официальный курс доллара остался на отметке 84 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 15 сентября в размере 84,34 руб. Регулятор повысил его на 0,08 руб.
Курс евро снизился на 0,11 руб. и достиг уровня 97,76 руб. Юань подешевел на 0,02 руб. до 12,53 руб.
Официальный курс доллара на 12 сентября составлял 84,26 руб., евро – 97,87 руб., юаня – 12,55 руб.
3 июля зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что текущий курс рубля находится примерно на среднем уровне за последние 12 месяцев, поэтому говорить о его устойчивом укреплении или ослаблении оснований нет. По его словам, большую часть последнего года курс российской валюты к доллару находился в диапазоне от 75 до 85 руб. за доллар. Тогда он составлял около 77–78 руб., что соответствовало середине этого диапазона.
Зампред ЦБ также подчеркнул, что средний курс рубля по отношению к 2024 г. укрепился примерно на 10%. По его оценке, такое изменение нельзя считать значительным, поскольку оно сопоставимо с колебаниями валютных курсов, наблюдавшимися за тот же период на мировом рынке.