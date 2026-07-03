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Заботкин рассказал о различиях в регулировании курса рубля и юаня

Ведомости

В России невозможно зафиксировать курс рубля по модели, применяемой в Китае. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью «Радио РБК» в рамках Финансового конгресса ЦБ.

По его словам, ключевое отличие заключается в степени свободы движения капитала и статусе валюты. Заботкин отметил, что юань не является свободно конвертируемой валютой, а в Китае действуют ограничения на объемы приобретения иностранной валюты для граждан и бизнеса.

«Другими словами, счет капитала, финансовый счет платежного баланса Китайской Народной Республики не является полностью открытым», – отметил зампред Банка России.

Он подчеркнул, что в таких условиях у регулятора есть возможность не фиксировать, но регулировать курс валюты. В России же, по его словам, предполагается свободное движение капитала, что делает подобный механизм невозможным.

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3 июля Заботкин сообщил, что текущий курс рубля находится примерно на среднем уровне за последние 12 месяцев, поэтому говорить о его устойчивом укреплении или ослаблении оснований нет. По словам Заботкина, большую часть последнего года курс российской валюты к доллару находился в диапазоне от 75 до 85 руб. за доллар. Сейчас он составляет около 77–78 руб., что соответствует середине этого диапазона. Зампред ЦБ также подчеркнул, что средний курс рубля по отношению к 2024 г. укрепился примерно на 10%. По его оценке, такое изменение нельзя считать значительным, поскольку оно сопоставимо с колебаниями валютных курсов, наблюдавшимися за тот же период на мировом рынке.

2 июля в кулуарах Финансового конгресса Банка России директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган заявил, что укрепление курса рубля в 2025–2026 гг. объясняется совокупностью факторов. Он перечислил снижение спроса на импорт, сокращение внешнего долга и влияние жесткой денежно-кредитной политики.

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