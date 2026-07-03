Заботкин рассказал о различиях в регулировании курса рубля и юаня

3 июля Заботкин сообщил, что текущий курс рубля находится примерно на среднем уровне за последние 12 месяцев, поэтому говорить о его устойчивом укреплении или ослаблении оснований нет. По словам Заботкина, большую часть последнего года курс российской валюты к доллару находился в диапазоне от 75 до 85 руб. за доллар. Сейчас он составляет около 77–78 руб., что соответствует середине этого диапазона. Зампред ЦБ также подчеркнул, что средний курс рубля по отношению к 2024 г. укрепился примерно на 10%. По его оценке, такое изменение нельзя считать значительным, поскольку оно сопоставимо с колебаниями валютных курсов, наблюдавшимися за тот же период на мировом рынке.