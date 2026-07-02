ЦБ назвал основные причины укрепления курса рубля

ЦБ назвал основные причины укрепления курса рубляНа национальную валюту сильное влияние оказали три фактора
Укрепление курса рубля в 2025–2026 гг. объясняется совокупностью факторов, в том числе снижением спроса на импорт, сокращением внешнего долга и влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Об этом журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган.
Он пояснил, что на протяжении последних полутора лет спрос на импорт оставался структурно слабее из-за жесткой денежно-кредитной политики, мер по импортозамещению и сохраняющихся санкционных ограничений. Кроме того, за последние 3-4 года существенно сократился внешний долг, что уменьшило потребность в покупке иностранной валюты для обслуживания обязательств.
Глава департамента ЦБ также указал, что после ухода значительной части нерезидентов с российского рынка снизилось влияние конвертации дивидендов в иностранную валюту на курсообразование.
В Банке России считают, что именно сочетание этих факторов стало основой укрепления национальной валюты.
Об укреплении рубля писал Bloomberg 19 мая. По данным издания, с начала апреля российский рубль укрепился к доллару примерно на 12% и стал мировым лидером по темпам роста. Одним из факторов укрепления агентство называло увеличение валютных поступлений от нефтяного экспорта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Как писали «Ведомости» 30 июня, Банк России во втором полугодии 2026 г. будет ежедневно продавать валюту на внутреннем рынке на сумму 0,58 млрд руб. В первом полугодии объем таких операций составлял 4,62 млрд руб. в день. Таким образом, показатель уменьшится почти в восемь раз. Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают, что это решение умеренно ослабит курс рубля до уровней выше 80 руб./$ и снизит волатильность российской валюты.