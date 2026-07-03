ЦБ: курс рубля остается вблизи среднего уровня за последний год

Зампред ЦБ также подчеркнул, что средний курс рубля по отношению к 2024 г. укрепился примерно на 10%. По его оценке, такое изменение нельзя считать значительным, поскольку оно сопоставимо с колебаниями валютных курсов, наблюдавшимися за тот же период на мировом рынке.