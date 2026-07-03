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Главная / Финансы /

ЦБ: курс рубля остается вблизи среднего уровня за последний год

Ведомости

Текущий курс рубля находится примерно на среднем уровне за последние 12 месяцев, поэтому говорить о его устойчивом укреплении или ослаблении оснований нет. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на Финансовом конгрессе ЦБ.

По словам Заботкина, большую часть последнего года курс российской валюты к доллару находился в диапазоне от 75 до 85 руб. за доллар. Сейчас он составляет около 77–78 руб., что соответствует середине этого диапазона.

Зампред ЦБ также подчеркнул, что средний курс рубля по отношению к 2024 г. укрепился примерно на 10%. По его оценке, такое изменение нельзя считать значительным, поскольку оно сопоставимо с колебаниями валютных курсов, наблюдавшимися за тот же период на мировом рынке.

2 июля в кулуарах Финансового конгресса Банка России директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган заявил, что укрепление курса рубля в 2025–2026 гг. объясняется совокупностью факторов. Он перечислил снижение спроса на импорт, сокращение внешнего долга и влияние жесткой денежно-кредитной политики.

Эксперты – участники сессии «Валютный курс: формула равновесия» в рамках Финансового конгресса Банка России, опрошенные «Ведомостями», считают, что до конца года резкого ослабления рубля не произойдет, поскольку его поддерживают ряд фундаментальных факторов, таких как снижение импорта и сокращение внешнего долга.

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