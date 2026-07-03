Эксперты назвали причины укрепления рубля и дали прогнозы по курсу

Эксперты назвали причины укрепления рубля и дали прогнозы по курсуК концу года доллар будет стоить 85 рублей
Экономисты ожидают, что до конца года резкого ослабления рубля не произойдет, поскольку его поддерживают ряд фундаментальных факторов, таких как снижение импорта и сокращение внешнего долга. К такому мнению пришли участники сессии «Валютный курс: формула равновесия» в рамках Финансового конгресса Банка России. Они ожидают, что на конец года курс доллара будет в диапазоне 80–85 руб./$.
Курс рубля последние полтора года находится хотя и в широком, но устоявшемся диапазоне – 75–85 руб./$, заявил в ходе сессии директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Андрей Ганган.
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