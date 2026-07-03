Эксперты назвали причины укрепления рубля и дали прогнозы по курсу

Экономисты ожидают, что до конца года резкого ослабления рубля не произойдет, поскольку его поддерживают ряд фундаментальных факторов, таких как снижение импорта и сокращение внешнего долга. К такому мнению пришли участники сессии «Валютный курс: формула равновесия» в рамках Финансового конгресса Банка России. Они ожидают, что на конец года курс доллара будет в диапазоне 80–85 руб./$.