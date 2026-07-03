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Главная / Экономика /

Эксперты назвали причины укрепления рубля и дали прогнозы по курсу

К концу года доллар будет стоить 85 рублей
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Экономисты ожидают, что до конца года резкого ослабления рубля не произойдет, поскольку его поддерживают ряд фундаментальных факторов, таких как снижение импорта и сокращение внешнего долга. К такому мнению пришли участники сессии «Валютный курс: формула равновесия» в рамках Финансового конгресса Банка России. Они ожидают, что на конец года курс доллара будет в диапазоне 80–85 руб./$.

Курс рубля последние полтора года находится хотя и в широком, но устоявшемся диапазоне – 75–85 руб./$, заявил в ходе сессии директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ Андрей Ганган.

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