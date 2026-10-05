Минфин более чем в пять раз увеличит покупки валюты и золота

Минфин более чем в пять раз увеличит покупки валюты и золотаС 7 октября по 6 ноября ведомство направит на эти цели 279,4 млрд рублей
Минфин России направит 279,42 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться с 7 октября по 6 ноября, сообщило ведомство на своем сайте.
Ежедневный объем покупок составит в эквиваленте 12,7 млрд руб. С 7 сентября по 6 октября Минфин покупал валюту и золото на 2,5 млрд руб. в день.
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре Минфин оценивает в 289,46 млрд руб. При этом по итогам сентября отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило -10,04 млрд руб.