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Минфин более чем в пять раз увеличит покупки валюты и золота

С 7 октября по 6 ноября ведомство направит на эти цели 279,4 млрд рублей
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин России направит 279,42 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться с 7 октября по 6 ноября, сообщило ведомство на своем сайте.

Ежедневный объем покупок составит в эквиваленте 12,7 млрд руб. С 7 сентября по 6 октября Минфин покупал валюту и золото на 2,5 млрд руб. в день.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре Минфин оценивает в 289,46 млрд руб. При этом по итогам сентября отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило -10,04 млрд руб.

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