«Яндекс Фабрика» открыла интернет-магазины четырех своих брендов
«Яндекс Фабрика» (производственное подразделение «Яндекса») запустила собственные интернет-магазины брендов Tuvio, Pragma, Commo и Muted, а также общий магазин с товарами всех марок компании. Об этом сообщили в компании.
На сайтах представлены тематические подборки с идеями для оформления дома, праздничных образов и подарков. В «Яндексе» уточнили, что дополнить покупки помогут рекомендательные ленты. На сайтах отдельных марок они предлагают сопутствующие товары того же бренда, а в общем магазине – продукцию всех 11 марок. На сайте «Яндекс Фабрики» также размещены видеообзоры и новости компании.
В «Яндексе» также сообщили, что в дальнейшем компания намерена запустить программу лояльности со скидками ко дню рождения и специальными предложениями на наборы товаров. Кроме того, планируется открытие магазинов еще пяти брендов: Junion, Nocord, Lunnen, Raskat и Cubits.
25 апреля «Яндекс Фабрика» запустила второй временный магазин (поп-ап) в московском торговом центре «Метрополис». Пространство будет работать до конца 2026 г. За это время в нем планируется представить некоторые из 11 собственных торговых марок (СТМ). Первым был бренд товаров для дома Pragma. Компания намерена менять СТМ в поп-апе каждые два месяца. Ротация позволяет познакомить покупателей со всем ассортиментом, который насчитывает более 14 000 позиций в 367 категориях.
Первый поп-ап «Яндекс Фабрика» открыла в ноябре 2025 г. в ТРК «Авиапарк». В нем продавалась одежда марки Muted, сама точка проработала до конца января 2026 г. По данным представителя компании, каждый восьмой посетитель после посещения пространства продолжил покупки представленных там товаров в онлайне.
«Яндекс» запустил свои первые СТМ в 2022 г. Среди них – бренды мобильных аксессуаров и электроники Commo, гаджетов Tuvio, детской продукции Junion. В сентябре 2024 г. было создано отдельное подразделение для развития СТМ корпорации – «Яндекс Фабрика».