25 апреля «Яндекс Фабрика» запустила второй временный магазин (поп-ап) в московском торговом центре «Метрополис». Пространство будет работать до конца 2026 г. За это время в нем планируется представить некоторые из 11 собственных торговых марок (СТМ). Первым был бренд товаров для дома Pragma. Компания намерена менять СТМ в поп-апе каждые два месяца. Ротация позволяет познакомить покупателей со всем ассортиментом, который насчитывает более 14 000 позиций в 367 категориях.