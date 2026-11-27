По данным полиции, с 2022 г. в области зарегистрировали 850 браков, в которых женщины были старше мужчин призывного возраста на 20 лет. В 2022 г. было заключено 103 таких брака, в 2023 г. – 276, в 2024 г. – 145, в 2025 г. – 138, а с начала 2026 г. – 188.