Украинцы стали заключать браки с бывшими тещами ради отсрочки от мобилизации
В Тернопольской области Украины выявили случаи заключения мужчинами призывного возраста браков с бывшими тещами – предположительно, для получения отсрочки от мобилизации. Об этом сообщил начальник областной полиции Сергей Зюбаненко на своей странице в Facebook
По данным полиции, с 2022 г. в области зарегистрировали 850 браков, в которых женщины были старше мужчин призывного возраста на 20 лет. В 2022 г. было заключено 103 таких брака, в 2023 г. – 276, в 2024 г. – 145, в 2025 г. – 138, а с начала 2026 г. – 188.
«И особый цинизм: несколько мужчин зарегистрировали браки со своими тещами», – отметил Зюбаненко. В частности, в феврале 2024 г. житель Тернополя женился на своей бывшей теще в возрасте 66 лет. В мае того же года аналогичный случай зафиксировали в Подволочисской общине.
Полиция намерена проверить законность заключения подозрительных браков, в том числе с женщинами с инвалидностью. Зюбаненко подчеркнул, что сама по себе разница в возрасте супругов не дает оснований обвинять кого-либо в уклонении от мобилизации.
По словам начальника областной полиции, такие схемы приобрели системный характер. Основной задачей правоохранителей он назвал выявление организаторов, которые пытаются заработать на подобных сделках.
26 ноября правительство Украины поручило проверить военно-учетные сведения мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Минобороны страны должно сопоставить данные миграционной службы с информацией из реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
По подсчетам «Ведомостей», опубликованным в октябре 2025 г., с начала 2022 г. на Украине возбудили 12 528 уголовных дел об уклонении от призыва. Из них 45% были переданы в суд.