Выпускные вечера в школах пройдут 26 или 27 июня
Выпускные вечера в российских школах в 2026/27 учебном году планируется провести 26 или 27 июня. Минпросвещения направило соответствующие рекомендации во все регионы страны, сообщили в ведомстве.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что выпускные мероприятия должны включать церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России. По его словам, это способствует формированию уважения к государственным символам и укреплению гражданской идентичности.
В программу также рекомендовано включить чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, выступления родителей школьников, в том числе удостоенных государственных наград, а также участников специальной военной операции.
Отдельное внимание организаторам поручено уделить безопасности мероприятий и доступности помещений для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В конце октября Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания ЕГЭ на 2027 г. Согласно документу, основной период сдачи экзаменов пройдет с 1 июня по 9 июля, досрочный – с 19 марта по 19 апреля, дополнительный – с 3 по 24 сентября.
24 ноября в Минцифры сообщили, что жители 53 регионов России могут подать заявление на участие в ЕГЭ в 2027 г. через портал «Госуслуги». Регистрация продлится до 1 февраля включительно. В прошлом году сервис был доступен в 20 пилотных регионах. Подать заявление могут выпускники текущего и прошлых лет, экстерны, а также студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, получившие или завершающие получение среднего общего образования.