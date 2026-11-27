24 ноября в Минцифры сообщили, что жители 53 регионов России могут подать заявление на участие в ЕГЭ в 2027 г. через портал «Госуслуги». Регистрация продлится до 1 февраля включительно. В прошлом году сервис был доступен в 20 пилотных регионах. Подать заявление могут выпускники текущего и прошлых лет, экстерны, а также студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, получившие или завершающие получение среднего общего образования.