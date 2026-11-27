ВТБ: к нейросетям с финансовыми вопросами обращались 65% россиян
С вопросами по финансовым темам к ИИ обращались около 65% россиян. Это следует из опроса ВТБ в преддверии 17-го инвестиционного форума «Россия зовет». Опрос прошел в ноябре, в нем приняли участие 1500 жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 65 лет.
Уточняется, что 30% россиян регулярно советуются с нейросетями по финансовым темам, а еще 35% обращались к ним хотя бы однажды. 16% хотели бы использовать такой инструмент, 15% – наоборот, не планируют этого делать, а 5% вообще не пользуются нейросетями.
Часто обращаются к ИИ, чтобы сравнить банковские продукты (52%), разобраться в финансовых терминах и новостях или выбрать вклад и накопительный счет (42%).
Каждый третий использовал нейросети для планирования бюджета и учета расходов, каждый четвертый – просил ИИ проверить предложение на признаки мошенничества, подобрать кредит или ипотеку и рассчитать платеж. Каждый пятый просил советов нейросети в выборе акций, облигаций или фондов для инвестиций.
При принятии финансовых решений около 40% россиян доверяют только себе, а треть респондентов доверяют специалистам финансовой сферы – сотрудникам банков и брокерам. Каждый десятый в равной степени доверяет друзьям, родственникам и ИИ-ассистентам.
24 ноября финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что внедрение ИИ может удвоить рост производительности в России и добавить до 1,4 п. п. к ежегодному росту ВВП. По его словам, ИИ-агенты будут брать на себя рутинную деятельность, а люди – заниматься целеполаганием и оценивать результаты деятельности.
Опрошенные «Ведомостям» эксперты с осторожностью отнеслись к оценкам Сбербанка. В частности, для реализации роста ВВП на 1,4 п. п. от ИИ смежные отрасли должны демонстрировать существенный рост, способствующий развитию и применению нейросетей.