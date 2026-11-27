Уточняется, что 30% россиян регулярно советуются с нейросетями по финансовым темам, а еще 35% обращались к ним хотя бы однажды. 16% хотели бы использовать такой инструмент, 15% – наоборот, не планируют этого делать, а 5% вообще не пользуются нейросетями.